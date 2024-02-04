Они готовятся из шкурок. Поэтому это еще и очень экологическое блюдо.
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Рецепт цитрусовых цукатов
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Лимоны и апельсины тщательно помойте чистой губкой. Снимите кожуру, нарежьте ее полосками или средними кубиками.
- Залейте кожуру водой, чтобы она полностью их покрыла и добавьте соль. Доведите до кипения и варите 5 минут. Затем откиньте кожуру на сито и промойте холодной проточной водой.
- Залейте шкурки свежей водой, доведите до кипения и проварите минуту. Слейте воду, а кожуру промойте в сите. Попробуйте – если чувствуется горечь, проварите еще раз. Затем снова промойте и оставьте в сите стекать.
- Для сиропа сахар залейте водой, добавьте лимонный сок и натертый на мелкую терку имбирь по своему вкусу. Варите, пока сахар полностью не растворится.
- Выложите кожуру в сироп. Готовьте их на слабом огне, помешивая, до полупрозрачности. Вареные цукаты откиньте на сито.
- Противень застелите пергаментом, разложите цукаты. Сушите их в духовке при температуре 80 – 100 градусов около 30 минут. Готовые цукаты храните в герметичной посуде в холодильнике.