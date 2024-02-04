Они готовятся из шкурок. Поэтому это еще и очень экологическое блюдо.

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Рецепт цитрусовых цукатов

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 апельсина;

– 2 лимона;

– 1 чайная ложка соли;

– 200 миллилитров воды;

– 300 граммов сахара;

– 2 столовые ложки лимонного сока;

– свежий корень имбиря по вкусу.

Приготовление:

Лимоны и апельсины тщательно помойте чистой губкой. Снимите кожуру, нарежьте ее полосками или средними кубиками. Залейте кожуру водой, чтобы она полностью их покрыла и добавьте соль. Доведите до кипения и варите 5 минут. Затем откиньте кожуру на сито и промойте холодной проточной водой. Залейте шкурки свежей водой, доведите до кипения и проварите минуту. Слейте воду, а кожуру промойте в сите. Попробуйте – если чувствуется горечь, проварите еще раз. Затем снова промойте и оставьте в сите стекать. Для сиропа сахар залейте водой, добавьте лимонный сок и натертый на мелкую терку имбирь по своему вкусу. Варите, пока сахар полностью не растворится. Выложите кожуру в сироп. Готовьте их на слабом огне, помешивая, до полупрозрачности. Вареные цукаты откиньте на сито. Противень застелите пергаментом, разложите цукаты. Сушите их в духовке при температуре 80 – 100 градусов около 30 минут. Готовые цукаты храните в герметичной посуде в холодильнике.

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