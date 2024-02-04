Вони готуються зі шкірок. Тож це ще й дуже екологічна страва.

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Рецепт цитрусових цукатів

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 апельсини;

– 2 лимони;

– 1 чайна ложка солі;

– 200 мілілітрів води;

– 300 грамів цукру;

– 2 столові ложки лимонного соку;

– свіжий корінь імбиру до смаку.

Приготування:

Лимони та апельсини ретельно помийте чистою губкою. Зніміть шкірку, наріжте її смужками або середніми кубиками. Залийте шкірку водою, щоб вона повністю їх покрила та додайте сіль. Доведіть до кипіння і варіть 5 хвилин. Потім відкиньте шкірки на сито і промийте холодною проточною водою. Залийте шкірки свіжою водою, доведіть до кипіння та проваріть хвилину. Злийте воду, а шкірки промийте у ситі. Скуштуйте – якщо відчувається гіркота, проваріть ще раз. Потім знову промийте та залиште у ситі стікати. Для сиропу цукор залийте водою, додайте лимонний сік і натертий на дрібну тертку імбир до свого смаку. Варіть, доки цукор повністю не розчиниться. Викладіть шкірки в сироп. Готуйте їх на слабкому вогні, помішуючи, до напівпрозорості. Варені цукати відкиньте на сито. Деко застеліть пергаментом, розкладіть цукати. Сушіть їх у духовці за температури 80 – 100 градусів близько 30 хвилин. Готові цукати зберігайте в герметичному посуді в холодильнику.

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