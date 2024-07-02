Настоящее наслаждение: готовим фантастические цукаты из вишни из 2 ингредиентов

Цукаты из вишни пригодятся вам зимой. Их можно есть и самостоятельно, и добавлять в различные десерты.

Чтобы сделать цукаты, вам нужны всего 2 ингредиента. Обязательно попробуйте их в этом году приготовить.

Стоит попробовать Всего 2 ингредиента и без сахара: готовим полезный мармелад для деток и не только

Цукаты из вишни

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

– 2,5 килограмма вишни;– 1 килограмм сахара.

Приготовление: