Щоб зробити цукати, вам потрібні всього 2 інгредієнти. Обов'язково спробуйте їх цьогоріч приготувати.

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Цукати з вишні

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2,5 кілограма вишні;

– 1 кілограм цукру.

Приготування:

Стиглі вишні добре помийте, переберіть і приберіть хвостики та кісточки. Викладіть вишні в миску, засипте цукром і добре перемішайте, щоб він гарно розподілився. Залиште на 1,5 – 2 години, щоб ягоди пустили сік і цукор розчинився. Процідіть вишні крізь сито. Висипте ягоди в миску і відставте убік. Сироп закип'ятіть протягом 2 хвилин, помішуючи та прибираючи пінку. Залийте вишні гарячим сиропом, перемішайте і залиште на 3 – 4 години. Потім знову процідіть, а сироп закип'ятіть протягом 2 хвилин. Залийте вишні гарячим сиропом, перемішайте і залиште на 3 години. Повторіть всі ті ж самі дії втретє. Сироп, який залишиться, можна використати для компоту або законсервувати на зиму. Своєю чергою, вишні викладіть у сушарку і сушіть 8 годин за температури 50 градусів. Також це можна зробити в духовці приблизно стільки ж часу за такої ж температури при прочинених дверцятах.

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