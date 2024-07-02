Щоб зробити цукати, вам потрібні всього 2 інгредієнти. Обов'язково спробуйте їх цьогоріч приготувати.
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Цукати з вишні
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Приготування:
- Стиглі вишні добре помийте, переберіть і приберіть хвостики та кісточки.
- Викладіть вишні в миску, засипте цукром і добре перемішайте, щоб він гарно розподілився. Залиште на 1,5 – 2 години, щоб ягоди пустили сік і цукор розчинився.
- Процідіть вишні крізь сито. Висипте ягоди в миску і відставте убік. Сироп закип'ятіть протягом 2 хвилин, помішуючи та прибираючи пінку.
- Залийте вишні гарячим сиропом, перемішайте і залиште на 3 – 4 години. Потім знову процідіть, а сироп закип'ятіть протягом 2 хвилин.
- Залийте вишні гарячим сиропом, перемішайте і залиште на 3 години. Повторіть всі ті ж самі дії втретє. Сироп, який залишиться, можна використати для компоту або законсервувати на зиму.
- Своєю чергою, вишні викладіть у сушарку і сушіть 8 годин за температури 50 градусів. Також це можна зробити в духовці приблизно стільки ж часу за такої ж температури при прочинених дверцятах.