Чтобы сделать цукаты, вам нужны всего 2 ингредиента. Обязательно попробуйте их в этом году приготовить.

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Цукаты из вишни

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 2,5 килограмма вишни;

– 1 килограмм сахара.

Приготовление:

Спелые вишни хорошо помойте, переберите и уберите хвостики и косточки. Выложите вишни в миску, засыпьте сахаром и хорошо перемешайте, чтобы он хорошо распределился. Оставьте на 1,5 – 2 часа, чтобы ягоды пустили сок и сахар растворился. Процедите вишни сквозь сито. Высыпьте ягоды в миску и отставьте в сторону. Сироп вскипятите в течение 2 минут, помешивая и убирая пенку. Залейте вишни горячим сиропом, перемешайте и оставьте на 3 – 4 часа. Затем снова процедите, а сироп вскипятите в течение 2 минут. Залейте вишни горячим сиропом, перемешайте и оставьте на 3 часа. Повторите все те же самые действия в третий раз. Сироп, который останется, можно использовать для компота или законсервировать на зиму. В свою очередь, вишни выложите в сушилку и сушите при температуре 50 градусов 8 часов. Также это можно сделать в духовке примерно столько же времени при такой же температуре при приоткрытой дверце.

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