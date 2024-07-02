Чтобы сделать цукаты, вам нужны всего 2 ингредиента. Обязательно попробуйте их в этом году приготовить.
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Цукаты из вишни
- Время: 1 час
- Порций: 6
Приготовление:
- Спелые вишни хорошо помойте, переберите и уберите хвостики и косточки.
- Выложите вишни в миску, засыпьте сахаром и хорошо перемешайте, чтобы он хорошо распределился. Оставьте на 1,5 – 2 часа, чтобы ягоды пустили сок и сахар растворился.
- Процедите вишни сквозь сито. Высыпьте ягоды в миску и отставьте в сторону. Сироп вскипятите в течение 2 минут, помешивая и убирая пенку.
- Залейте вишни горячим сиропом, перемешайте и оставьте на 3 – 4 часа. Затем снова процедите, а сироп вскипятите в течение 2 минут.
- Залейте вишни горячим сиропом, перемешайте и оставьте на 3 часа. Повторите все те же самые действия в третий раз. Сироп, который останется, можно использовать для компота или законсервировать на зиму.
- В свою очередь, вишни выложите в сушилку и сушите при температуре 50 градусов 8 часов. Также это можно сделать в духовке примерно столько же времени при такой же температуре при приоткрытой дверце.