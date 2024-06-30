Советуем приготовить этот вкусный мармелад без сахара. Это просто и невероятно аппетитно.

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Мармелад из 2 ингредиентов

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2

Смотрите, как готовить домашний мармелад: видео

Приготовление:

  1. Смешайте сок с агар-агаром и дайте постоять 10 минут.
  2. После этого поставьте смесь на огонь, постоянно помешивая, едва доведите до кипения.
  3. Снимите и сразу разлейте по формочкам. Удобно это делать с помощью шприца.
  4. Ставим в холодильник на 10 – 15 минут для застывания.