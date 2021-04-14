Мы подготовили для вас рецепт вкусного и полезного супа со щавелем, который очень быстро и легко готовится. Не нужно много времени тратить на кухне.

Суп можно готовить из свежего щавеля или замороженного, с добавлением яиц, картофеля, лука и зелени. Обычно блюдо готовят на мясном бульоне, но можно без. Подают со сметаной.

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Рецепт супа

Ингредиенты:

– 2-4 картофеля;

– 2-3 пера зеленого лука (или 1 луковица);

– 1 морковь;

– 2 яйца;

– 100 граммов щавеля (замороженного или свежего);

– растительное масло;

– укроп;

– соль,

– перец.