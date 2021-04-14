Как приготовить суп со щавелем и яйцом: домашний рецепт
Мы подготовили для вас рецепт вкусного и полезного супа со щавелем, который очень быстро и легко готовится. Не нужно много времени тратить на кухне.
Источник:24 канал
Суп можно готовить из свежего щавеля или замороженного, с добавлением яиц, картофеля, лука и зелени. Обычно блюдо готовят на мясном бульоне, но можно без. Подают со сметаной.
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Рецепт супа
- Для приготовления супа помойте картофель, очистите от кожуры, нарежьте кубиками.
- Морковь помойте, очистите, натрите на крупной терке.
- Лук помойте, измельчите ножом.
- Если используйте свежий щавель тщательно помойте, измельчите ножом. Замороженный заранее разморозьте.
- На сковороде с маслом обжарьте лук с морковью.
- В кастрюлю с водой выложите картофель, варите 7-10 минут, добавьте соль, перец, лук, морковь, далее – добавьте щавель, варите еще 10 минут.
- Отдельно в кастрюле отварите яйца, очистите, одно разрежьте пополам, другое – ломтиками, выложите в суп.
- Помойте укроп, измельчите ножом, выложите в суп. Закройте крышкой, оставьте на 10 минут.
- Выложите в тарелку готовый суп, украсьте ломтиками отварного яйца. Приятного аппетита!
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