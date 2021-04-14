Ми підготували для вас рецепт смачного та корисного супу із щавлем, який дуже швидко і легко готується. Не треба багато часу витрачати на кухні.

Суп можна готувати зі свіжого щавлю або замороженого, з додаванням яєць, картоплі, цибулі та зелені. Зазвичай страву готують на м'ясному бульйоні, але можна без. Подають зі сметаною. Читайте також Курячий суп із грибами та локшиною: домашній рецепт Рецепт супу Інгредієнти:

– 2-4 картоплі;

– 2-3 пера зеленої цибулі (або 1 цибуля);

– 1 морква;

– 2 яйця;

– 100 грамів щавлю (замороженого або свіжого);

– рослинна олія;

– кріп;

– сіль;

– перець. Для приготування супу помийте картоплю, почистіть від шкірки, наріжте кубиками. Моркву помийте, почистіть, натріть на грубій тертці. Цибулю помийте, подрібніть ножем. Якщо використовуєте свіжий щавель ретельно помийте, подрібніть ножем. Заморожений заздалегідь розморозьте. На пательні з олією обсмажте цибулю з морквою. У каструлю з водою викладіть картоплю, варіть 7-10 хвилин, додайте сіль, перець, цибулю, моркву, Далі – додайте щавель, варіть ще 10 хвилин. Окремо у каструлі відваріть яйця, почистіть, одне розріжте навпіл, інше – скибочками, викладіть у суп. Помийте кріп, подрібніть ножем, викладіть у суп. Закрийте кришкою, залиште на 10 хвилин. Викладіть у тарілку готовий суп, задекоруйте скибочками відвареного яйця. Смачного!