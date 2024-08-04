Цветная капуста будет смаковать как наггетсы: рецепт хрустящей овощной закуски
4 августа 2024, 23:55Читати новину українською
Источник:Przyslij Przepis
Хрустящая цветная капуста – замечательная летняя закуска. В этом исполнении она прекрасно дополнит даже пышное застолье.
Наггетсы из цветной капусты – один из оригинальных способов использования этого овоща. Благодаря выпеканию цветная капуста в тесте не стекает жиром после вынимания из духовки.
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Хрустящая цветная капуста
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 1 средняя цветная капуста;
– 3/4 стакана кукурузной муки;
– 2 стакана кукурузных хлопьев;
– 1 стакан молока;
– щепотка гранулированного чеснока;
– 1 чайная ложка паприки;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Цветную капусту разделите на соцветия среднего размера и приготовьте на пару. Оно должно быть al dente (полутвердым).
- Смешайте или измельчите хлопья.
- Смешайте их с мукой, сухим чесноком, молотым перцем, солью и перцем.
- Добавьте молоко и перемешайте до получения гладкого, однородного, густого теста.
- По одному окунайте цветочки в тесто и выкладывайте на противень, застеленный бумагой для выпекания.
- Выпекайте примерно 25 – 30 минут при 180 градусах.