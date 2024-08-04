Цветная капуста будет смаковать как наггетсы: рецепт хрустящей овощной закуски

4 августа 2024, 23:55
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Хрустящая цветная капуста – замечательная летняя закуска. В этом исполнении она прекрасно дополнит даже пышное застолье.

Наггетсы из цветной капусты – один из оригинальных способов использования этого овоща. Благодаря выпеканию цветная капуста в тесте не стекает жиром после вынимания из духовки.

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Хрустящая цветная капуста

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 средняя цветная капуста;
– 3/4 стакана кукурузной муки;
– 2 стакана кукурузных хлопьев;
– 1 стакан молока;
– щепотка гранулированного чеснока;
– 1 чайная ложка паприки;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Цветную капусту разделите на соцветия среднего размера и приготовьте на пару. Оно должно быть al dente (полутвердым).
  2. Смешайте или измельчите хлопья.
  3. Смешайте их с мукой, сухим чесноком, молотым перцем, солью и перцем.
  4. Добавьте молоко и перемешайте до получения гладкого, однородного, густого теста.
  5. По одному окунайте цветочки в тесто и выкладывайте на противень, застеленный бумагой для выпекания.
  6. Выпекайте примерно 25 – 30 минут при 180 градусах.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська