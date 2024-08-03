Заяц можно есть и холодным, и горячим. Обязательно попробуйте его приготовить.
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Фальшивый заяц
- Время: 2 часа
- Порций: 4
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Приготовление:
- Мясо нарежьте произвольными кусками, дважды перемелите через мясорубку, залейте холодным молоком, хорошо перемешайте и оставьте в холодильнике на 1 час.
- Тем временем отварите вкрутую 3 яйца.
- Лук натрите на мелкой терке и обжарьте на растительном масле до золотистости.
- Когда фарш настоялся, хорошо отбейте его руками, добавьте жареный лук, соль, перец, мускатный орех, взбитое яйцо, панировочные сухари и хорошо все перемешайте.
- На пищевую пленку выложите фарш, равномерно распределите его руками толщиной на 1 палец, сверху выложите очищенные яйца, плотно замотайте и сформируйте хлебец.
- Выложите его на противень, застеленный пергаментом, смажьте сверху маслом и поставьте запекаться в духовой шкаф при температуре 180 градусов на 40 минут. Затем выньте хлебец, смажьте сверху кетчупом и запекайте еще 10 минут, чтобы кетчуп превратился в румяную корочку.