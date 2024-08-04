Нагетси з цвітної капусти – один з оригінальних способів використання цього овоча. Завдяки випіканню цвітна капуста в тісті не стікає жиром після виймання з духовки.

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Хрустка цвітна капуста

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 середня цвітна капуста;

– 3/4 склянки кукурудзяного борошна;

– 2 склянки кукурудзяних пластівців;

– 1 склянка молока;

– щіпка гранульованого часнику;

– 1 чайна ложка паприки;

– сіль і перець до смаку.

Приготування:

Цвітну капусту розділіть на суцвіття середнього розміру і приготуйте на пару. Воно повинно бути al dente (напівтвердим). Змішайте або подрібніть пластівці. Змішайте їх з борошном, сухим часником, меленим перцем, сіллю і перцем. Додайте молоко і перемішайте до отримання гладкого, однорідного, густого тіста. По одному занурюйте квіточки в тісто і викладайте на деко, застелене папером для випікання. Випікайте приблизно 25 – 30 хвилин при 180 градусах.

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