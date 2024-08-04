Нагетси з цвітної капусти – один з оригінальних способів використання цього овоча. Завдяки випіканню цвітна капуста в тісті не стікає жиром після виймання з духовки.

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Хрустка цвітна капуста

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Цвітну капусту розділіть на суцвіття середнього розміру і приготуйте на пару. Воно повинно бути al dente (напівтвердим).
  2. Змішайте або подрібніть пластівці.
  3. Змішайте їх з борошном, сухим часником, меленим перцем, сіллю і перцем.
  4. Додайте молоко і перемішайте до отримання гладкого, однорідного, густого тіста.
  5. По одному занурюйте квіточки в тісто і викладайте на деко, застелене папером для випікання.
  6. Випікайте приблизно 25 – 30 хвилин при 180 градусах.