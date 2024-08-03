Эти сырные булочки очень нравятся детям, но часто на них "подсаживаются" и взрослые. Они идеально дополнят любое чаепитие и станут отличной опцией для того, чтобы взять что-то вкусненькое на работу.
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Рецепт сырные булочек
Время: до 30 минут
Порций: 7 – 8 штук
Приготовление:
- Духовку разогреваем до 200 градусов.
- Большой противень застилаем бумагой и также ставим в духовку.
- В большую миску добавьте муку и разрыхлитель. Добавьте нарезанное кубиками сливочное масло и разотрите его пальцами, пока оно не образует консистенцию, похожую на сухари. Добавьте две трети сыра, посолите.
- Сделайте углубление в середине сухой смеси, затем влейте молоко и перемешайте его металлической ложкой. Продолжайте перемешивать до образования теста, затем руками сформируйте его в шар.
- Слегка присыпьте рабочую поверхность и руки мукой. Положите шарик из теста на присыпанную мукой поверхность и несколько раз перегните, чтобы он стал гладким – не перегружайте тесто. Сформируйте круглую форму толщиной примерно 3 сантиметра.
- Из теста сформируйте округлые булочки среднего размера. Смажьте их яйцом и присыпьте сыром.
- Выпекайте 12 – 15 минут до золотистого цвета.
Приятного аппетита!