Цей смак здивує багатьох: Клопотенко сказав, як правильно приготувати цвітну капусту в клярі

Ця страва поєднує в собі легкість, швидкість та користь, адже при запіканні не використовується олія. Проте таку цвітну капусту можна зробити й на пательні.

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Рецепт смачної цвітної капусти в клярі

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 2

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Цвітна капуста за цим рецептом сподобається багатьом / Фото Unsplash

Приготування:

  1. 500 грамів цвітної капусти ретельно помийте, висушіть та розділіть на суцвіття. Відваріть їх у киплячій воді 5 – 10 хвилин – час залежить від розміру суцвіть.
  2. Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів. Підготуйте інгредієнти для кляру. Збийте та посоліть 2 яйця. У 2 окремі миски викладіть 4 столові ложки сухарів та 2 столові ложки борошна.
  3. Відварену та охолоджену капусту запаніруйте спершу в борошні, потім в яйці, а потів в сухарях.
  4. Викладіть запаніровані суцвіття на застелене пергаментом деко або у форму та запікайте 20 хвилин при 180 градусах.