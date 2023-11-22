Цей смак здивує багатьох: Клопотенко сказав, як правильно приготувати цвітну капусту в клярі

Ця страва поєднує в собі легкість, швидкість та користь, адже при запіканні не використовується олія. Проте таку цвітну капусту можна зробити й на пательні.

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Рецепт смачної цвітної капусти в клярі

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів цвітної капусти;

– 2 яйця;

– дрібка солі;

– 2 столові ложки борошна;

– 4 столові ложки панірувальних сухарів.



Цвітна капуста за цим рецептом сподобається багатьом / Фото Unsplash

Приготування:

500 грамів цвітної капусти ретельно помийте, висушіть та розділіть на суцвіття. Відваріть їх у киплячій воді 5 – 10 хвилин – час залежить від розміру суцвіть. Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів. Підготуйте інгредієнти для кляру. Збийте та посоліть 2 яйця. У 2 окремі миски викладіть 4 столові ложки сухарів та 2 столові ложки борошна. Відварену та охолоджену капусту запаніруйте спершу в борошні, потім в яйці, а потів в сухарях. Викладіть запаніровані суцвіття на застелене пергаментом деко або у форму та запікайте 20 хвилин при 180 градусах.

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