Цвітна капуста, яку влітку можна придбати на кожному ринку, є ідеальним доповненням до супів, салатів та інших страв. Цвітну капусту можна варити цілком або розділити на суцвіття

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Як смачно приготувати цвітну капусту

Спочатку закип’ятіть приблизно 3 літри води у великій каструлі (досить великої, щоб помістити всю цвітну капусту). Додайте 3 чайні ложки солі. Поки вода нагрівається, видаліть листя і тверду частину стебла і промийте цвітну капусту під проточною водою. Акуратно додайте цвітну капусту в киплячу воду.

Така капуста може стати основою для будь-яких страв / Фото unsplash

Допоможіть собі шумівкою, щоб не бризнути на себе гарячою водою. Варіть на середньому вогні, не накриваючи кришкою. Цвітній капусті середнього розміру знадобиться близько 15 хвилин, щоб добре розм’якнути та не пересмажитися. Після закінчення цього часу перевірте виделкою м'якість цвітної капусти.

Якщо ви варите цвітну капусту в суцвіттях, то час приготування скоротиться приблизно до 10 хвилин. Перевірити, чи досить м'яка цвітна капуста, можна за допомогою виделки.

Така капуста може стати основою для салату. Також її можна обсмажити у клярі чи додати до супу.

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