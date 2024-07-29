Не только жареная в кляре: как испечь цветную капусту в духовке
29 июля 2024, 11:04Читати новину українською
Источник:Przyslij Przepis
Обычно цветную капусту жарят в кляре или добавляют в супы. Для того, чтобы ею наслаждались даже дети, попробуйте испечь ее в духовке.
Запеченная в духовке с маслом и специями, цветная капуста просто тает во рту. Подавайте ее с чесночным соусом – и от нее не останется ни малейшего кусочка.
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Цветная капуста запеченная в духовке
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– цветная капуста;
– чеснок по вкусу;
– соль, перец, копченая паприка по вкусу;
– масло.
Приготовление:
- Растопите масло.
- Добавьте специи и чеснок, его можно мелко натереть или выдавить через пресс.
- Все смешайте.
- Цветную капусту помойте и разделите на соцветия.
- Смажьте каждый цветочек сливочным маслом со специями и выложите в форму для запекания.
- Это можно сделать кисточкой или ложкой.
- Поставьте блюдо с цветной капустой в разогретую до 190 градусов духовку и запекайте 50 – 55 минут.