Запечена в духовці з маслом і спеціями, цвітна капуста просто тане у роті. Подавайте її з часниковим соусом – і від неї не залишиться ні найменшого шматочка.
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Цвітна капуста запечена у духовці
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Розтопіть масло.
- Додайте спеції та часник, його можна дрібно натерти або видавити через прес.
- Все змішайте.
- Цвітну капусту помийте та розділіть на суцвіття.
- Змастіть кожну квіточку вершковим маслом зі спеціями і викладіть у форму для запікання.
- Це можна зробити пензликом або ложкою.
- Поставте блюдо з цвітною капустою в розігріту до 190 градусів духовку і запікайте 50 – 55 хвилин.