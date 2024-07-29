Запечена в духовці з маслом і спеціями, цвітна капуста просто тане у роті. Подавайте її з часниковим соусом – і від неї не залишиться ні найменшого шматочка.

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Цвітна капуста запечена у духовці

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– цвітна капуста;

– часник до смаку;

– сіль, перець, копчена паприка до смаку;

– масло.

Приготування:

Розтопіть масло. Додайте спеції та часник, його можна дрібно натерти або видавити через прес. Все змішайте. Цвітну капусту помийте та розділіть на суцвіття. Змастіть кожну квіточку вершковим маслом зі спеціями і викладіть у форму для запікання. Це можна зробити пензликом або ложкою. Поставте блюдо з цвітною капустою в розігріту до 190 градусів духовку і запікайте 50 – 55 хвилин.

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