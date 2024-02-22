Тетеря готовится из пшена. Для заправки можно взять масло и по желанию добавить чеснок, поджаренный до золотистого цвета лук, свежий укроп, зеленый лук, домашний сыр, или тертую морковь.
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Тетеря
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Пшено очень хорошо помойте, залейте двумя стаканами воды и готовьте в закрытом горшке на маленьком огне 25 минут после закипания.
- Гречневую муку залейте двумя стаканами воды и расколите до жидкого теста, как на блины.
- К приготовленному пшену в горшок добавьте гречневое тесто, вымешайте, закройте горшок и готовьте на маленьком огне еще 15 минут.
- Готовую тетерю заправьте маслом. Ее можно подавать со шпундрой, свежими и тушеными овощами, зеленью, мясом и рыбой.