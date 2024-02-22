Тетеря готовится из пшена. Для заправки можно взять масло и по желанию добавить чеснок, поджаренный до золотистого цвета лук, свежий укроп, зеленый лук, домашний сыр, или тертую морковь.

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Тетеря

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 стакан пшена;

– 1 стакан гречневой муки;

– 50 миллилитров растительного масла;

– 4 стакана воды;

– зелень, соль по вкусу.

Приготовление:

Пшено очень хорошо помойте, залейте двумя стаканами воды и готовьте в закрытом горшке на маленьком огне 25 минут после закипания. Гречневую муку залейте двумя стаканами воды и расколите до жидкого теста, как на блины. К приготовленному пшену в горшок добавьте гречневое тесто, вымешайте, закройте горшок и готовьте на маленьком огне еще 15 минут. Готовую тетерю заправьте маслом. Ее можно подавать со шпундрой, свежими и тушеными овощами, зеленью, мясом и рыбой.

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