Любимые сладости Франко: приготовьте дактилевый пирог – аутентичный рецепт

Дактилевый, то есть финиковый, пирог происходит из Польши. Там десерт, который ел сам Иван Франко, называется "Дактилевый мазурок на андрутах".

Стоит заметить, что дочь Ивана Франко, Анна Ключко-Франко, рассказывала, что главным кредо кулинарии дома Франко было не только вкусно и питательно накормить большую семью, но и обеспечить атмосферу любви, научить заботе обо всех членах семьи и укрепить взаимоотношения.

Поэтому кухня была для всех – вход в нее никому не был запрещен. Часто и сам Иван Франко готовил утренний кофе или варил кулешу. Также он любил на десерт варить компот.

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Древняя перепись дактилевого пирога

Время : 20 минут + 3 часа

: 20 минут + 3 часа Порций: 4

– 250 граммов дактилей (фиников);– 250 граммов миндаля;– цедра и сок 1 лимона;– 4 белка;– 4 вафельных коржа.

Приготовление:

Из фиников вытащите косточки и порежьте на тонкие полоски. Орехи порубите, а белки взбейте до пиков, постепенно всыпая сахар. Добавьте орехи, финики, цедру и сок лимона и легко перемешайте. Выложите на противень вафли, а сверху равномерно распределите белковую массу. Сушите в духовке при температуре 100 градусов 3 часа. Когда остынет порежьте ножом смоченным в горячей воде.