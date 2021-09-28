У 4 випуску реаліті-шоу "Пекельна кухня" кухарі показували свої таланти в кондитерському мистецтві, розслідували кулінарні злочини та приймали гостей у відкритому ресторані проєкту.

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У першому випробуванні Алекс Якутов випробовував кухарів на знання десертів та випічки. Кращою у випробуванні виявилася червона команда, а от синім довелося відбувати покарання від шефа:вони готували вечерю, прасували та прибирали за суперниками.



Алекс Якутов і червона команда / Фото Новий канал

У другому випробуванні хлопці й дівчата "розслідували вбивство" – куштували соуси з тіл "жертв соусного маніяка" і готували таку ж саму кулінарну "зброю". У другому випробуванні перемогу здобула синя команда, чоловікам таки вдалося реабілітуватися.

Червоні отримали покарання: прибирання обох кухонь та ускладнення на вечері від суперників. Червоній команді довелося працювати зв'язаними по парах та ще й із заклеєними ротами на 10 хвилин.

Навіть кухарю на роздачі червоної кухні Ганні Шеремет довелося пояснювати завдання без слів. А ось на синій під час вечері страви видавалися одна за іншою. За роздачу відповідав Сергій Симонович.



Червона команда / Фото Новий канал

Команда синіх працювала злагоджено, а от червоним сьогодні не щастило навіть після закінчення покарання.

Перший салат Алекс Якутов поставив "на стоп" через неправильно приготовану квасолю. Піцу чекав такий же фінал – вона була несолона. Також червоним повернули холодні ребра. Але коли вони вдруге опинилися на кухні, Алекс Якутов розлютився:

Як таке взагалі можна готувати? У своєму ресторані я кістками торгувати не збираюся! Такі ребра навіть собаки жерти не будуть! Це не рівень ресторану! Червона команда завалила вечерю, – прокоментував Алекс Якутов.

Оскільки шеф закрив червону кухню, їхні замовлення видавали сині. В номінації на вигін опинилися Олена Охотнік та Інна Яцейко.



Інна Яцейко / Фото Новий канал

Олена розчарувала. Вона зганьбила і мене, і ресторан.Доводилося виправдовуватися перед гостями й вибачатися за страви, – додав Алекс Якутов.

Але додому відправив Інну Яцейко, адже він вже не бачив її на кухні реаліті-шоу "Пекельна кухня".