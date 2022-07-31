Соль – это незаменимый компонент блюда, усиливающий вкус. Разница между вкусной едой и просто набором определенных ингредиентов часто сводится к тому, насколько хорошо пища приправлена. И дело не только в добавлении специй в правильных количествах — время играет большую роль. Ниже – основные принципы, которые нужно использовать, готовя любое блюдо.

Читайте также Можно ли есть мясо "с кровью": развеиваем распространенные мифы

Добавляя соль во время приготовления, избегайте зачерпывания приправы ложкой или, что еще хуже, использовать солонку. Вместо этого сыпьте соль на руку и посыпьте ее на блюдо пальцами.

Как правильно солить мясо?

Идеальное время для того, чтобы посолить мясо, которое будет мариноваться – это 24 часа до приготовления. Просто нанесите примерно половину чайной ложки соли на пол килограмма мяса, равномерно распределив по всей поверхности. Сразу после того как посолили, поставьте мясо в холодильник.

Что касается вареного мяса, лучше всего положить его в подсоленную кипящую воду, тогда оно точно будет сочным.

Незаменимый компонент для мяса / Фото pexels

Солим суп

Лучше всего солить суп в конце варки, когда овощи станут мягкими. Исключением являются бульоны, которые мы солим в начале варки. Благодаря соли отвар становится насыщенным питательными веществами.

Соль – всему голова / Фото pexels

Овощи – когда солить?

За 3 минуты до приготовления приправьте овощи необходимым количеством соли. Исключением являются брокколи и бобовые, которые следует солить только тогда, когда они есть на тарелке. Тушеные овощи лучше солить за 5 – 7 минут до того, как снимете их с плиты.

Добавлять соль главное в меру / Фото pexels

Добавляя приправы к еде, помните: вы всегда можете добавить больше соли в конце, но вы не можете ее убрать. Поэтому приправляйте консервативно во время каждого шага, а затем, если потребуется, добавьте соль в конце.