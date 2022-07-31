Сіль – це незамінний компонент страви, який підсилює смак. Різниця між смачною їжею та просто набором певних інгредієнтів часто зводиться до того, наскільки добре їжа приправлена. І справа не лише в додаванні спецій у правильних кількостях — час також відіграє велику роль. Нижче – основні принципи, якими потрібно послуговуватися, готуючи будь-яку страву.

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Додаючи сіль під час готування, уникайте зачерпування приправи ложкою або, що ще гірше, використовувати сільничку. Замість цього висипте сіль на руку та посипте її на страву пальцями.

Як правильно солити м'ясо?

Ідеальний час для того, щоб посолити м’ясо, яке буде маринуватися, – це 24 години до готування. Просто нанесіть приблизно пів чайної ложки солі на пів кілограма м’яса, рівномірно розподіливши по всій поверхні. Відразу після того, як посолили, поставте м’ясо в холодильник.

Що ж до вареного м’яса найкраще покласти його в підсолену киплячу воду, тоді воно точно буде соковитим.

Незамінний компонент до м’яса / Фото pexels

Солимо суп

Найкраще солити суп наприкінці варіння, тоді, коли овочі стануть м’якими. Винятком є ​​бульйони, які ми солимо на початку варіння. Завдяки солі відвар стає насиченим поживними речовинами.

Сіль – всьому голова / Фото pexels

Овочі – коли солити?

За 3 хвилини до закінчення готування приправте овочі необхідною кількістю солі. Винятком є броколі та бобові, які варто солити лише тоді, коли вони є на тарілці. Тушковані овочі краще солити за 5 – 7 хвилин до того, як знімете їх з плити.

Додавати сіль головне в міру / Фото pexels

Додаючи приправи до їжі, пам’ятайте: ви завжди можете додати більше солі в кінці, але ви не можете її забрати. Тому приправляйте консервативно під час кожного кроку, а потім, якщо буде потрібно, додасте сіль вкінці.