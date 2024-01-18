Любимое блюдо Эктора Хименеса-Браво: готовим роскошные голубцы с интересным ингредиентом

18 января 2024, 10:55
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Эктор Хименес-Браво

Известный повар Эктор Хименес-Браво – многолетний судья проекта "МастерШеф". Поэтому и неудивительно, что у него есть любимые блюда украинской кухни.

Одно из таких – голубцы. Однако, по словам Эктора Хименеса Браво, в ресторанах их редко вкусно готовят.

В Канаде, во французских провинциях, тоже есть похожее блюдо, но туда не добавляют рис, только мясо. А я люблю украинские голубцы, потому что у них хороший баланс: немного риса, немного мяса. Но я тоже пробовал их во многих ресторанах, и там не знают, как их готовить,
– отмечал ранее повар.

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Рецепт голубцов от Эктора Хименеса-Браво

  • Время: 45 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 пекинская капуста;
– 400 граммов куриного фарша;
– 200 граммов отварного риса;
– 200 граммов грибов;
– 1 морковка;
– 1 луковица;
– 50 грамм томатной пасты;
– 100 миллилитров воды;
– соль, перец по вкусу. ⠀ ⠀

Приготовление:

  1. Отрежьте от капусты нижнюю часть. Проварите головку 2 минуты.
  2. Грибы нарежьте и обжарьте.
  3. Смешайте фарш, рис, грибы, соль и перец.
  4. Капусту разберите на листья, отбейте нижнюю часть. На каждый лист выложите замешанный фарш и сформуйте голубцы.
  5. Лук нарежьте, а морковь натрите. Обжарьте овощи, после чего распределите их по дну кастрюли, а сверху выложите голубцы.
  6. Залейте голубцы томатной пастой с водой и тушите 15 минут.

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Автор: Ольга Котів