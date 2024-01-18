Одна з таких – голубці. Проте, за словами Ектора Хіменеса-Браво, в ресторанах їх рідко смачно готують.

У Канаді, у французьких провінціях, теж є схожа страва, але туди не додають рис, лише м'ясо. А я люблю українські голубці, бо вони мають хороший баланс: трохи рису, трохи м'яса. Але я теж куштував їх у багатьох ресторанах, і там не знають, як їх готувати,

– зазначав раніше кухар.

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Рецепт голубців від Ектора Хіменеса-Браво

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 пекінська капуста;

– 400 грамів курячого фаршу;

– 200 грамів відвареного рису;

– 200 грамів грибів;

– 1 морквина;

– 1 цибулина;

– 50 грамів томатної пасти;

– 100 мілілітрів води;

– сіль, перець до смаку.⠀ ⠀

Приготування:

Відріжте від капусти нижню частину. Проваріть голівку 2 хвилини. Гриби наріжте та обсмажте. Змішайте фарш, рис, гриби, сіль та перець. Капусту розберіть на листя, відбийте нижню частину. На кожен лист викладіть замішаний фарш та сформуйте голубці. Цибулю наріжте, а моркву натріть. Обсмажте овочі, після чого розподіліть їх по дну каструлі, а зверху викладіть голубці. Залийте голубці томатною пастою з водою і тушкуйте 15 хвилин.

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