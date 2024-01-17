Такая курица является отличным основным блюдом для ужина. Несмотря на свою простоту, оно достаточно изысканное, чтобы подать гостям в честь особого события.
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Куриное филе с помидорами и сыром
- Время: 50 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Куриное филе надрежьте в трех местах под наклоном, но не до конца. Посолите, поперчите, посыпьте паприкой.
- Положите мясо в тарелку, полейте соевым соусом, оливковым маслом и маринуйте 30 – 40 минут.
- Каждый надрез смажьте соусом песто. Моцарелла и томат нарежьте кружочками и вставьте в надрезы.
- Выложите филе в форму и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 – 40 минут до зарумянивания.