По рецепту бабушки: готовим сочные котлеты к праздничному столу
11 декабря 2023, 15:27Читати новину українською
Источник:Shuba
Сочные котлеты – это всегда удачная идея. Это вкусное блюдо отлично подходит как для праздника, так и на каждый день.
Секрет сочности котлет состоит в жирной свинине, которую измельчают вместе с говядиной, белым хлебом и луком. Также очень важна вода, которую нужно подмешать в фарш.
Обязательно попробуйте Как приготовить курицу в духовке: советы, которые сделают любимое блюдо еще более аппетитным
Рецепт сочных котлет к праздничному столу
- Время: 50 минут
- Порций: 4
– 500 граммов свиного ошейка;
– 500 граммов говядины;
– 5 ломтиков батона;
– 2 луковицы;
– 1 яйцо;
– соль и перец по вкусу;
– вода;
– масло.
Приготовление:
- Батон замочите в воде, а затем помните руками в миске. Вместе с мясом и луком перекрутите его дважды на мясорубке. Посолите, поперчите, добавьте яйцо и хорошо перемешайте.
- Во время вымешивания добавляйте трижды по 2 столовые ложки воды, хорошо вымешивая фарш, подбивая его руками, выбивая воздух.
- Сформируйте котлетки, выложите на разогретую смазанную маслом сковороду и жарьте под крышкой на небольшом огне 7 – 10 минут. Затем увеличьте огонь и доведите до коричневой корочки с обеих сторон.