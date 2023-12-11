Секрет соковитості котлет полягає у жирній свинині, яку подрібнюють разом із яловичиною, білим хлібом і цибулею. Також дуже важливою є вода, яку треба підмішати у фарш.
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Рецепт соковитих котлет до святкового столу
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Батон замочіть у воді, а потім помніть руками в мисці. Разом із м'ясом і цибулею перекрутіть його двічі на м'ясорубці. Посоліть, поперчіть, додайте яйце і добре вимішайте.
- Під час вимішування додавайте тричі по 2 столових ложки води, добре вимішуючи фарш, підбиваючи його руками, вибиваючи повітря.
- Сформуйте котлетки, викладіть на розігріту та змащену олією пательню та смажите під кришкою на невеликому вогні 7 – 10 хвилин. Потім збільште вогонь і доведіть до коричневої скоринки з обох боків.