Секрет сочности котлет состоит в жирной свинине, которую измельчают вместе с говядиной, белым хлебом и луком. Также очень важна вода, которую нужно подмешать в фарш.

Обязательно попробуйте Как приготовить курицу в духовке: советы, которые сделают любимое блюдо еще более аппетитным

Рецепт сочных котлет к праздничному столу

  • Время: 50 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Батон замочите в воде, а затем помните руками в миске. Вместе с мясом и луком перекрутите его дважды на мясорубке. Посолите, поперчите, добавьте яйцо и хорошо перемешайте.
  2. Во время вымешивания добавляйте трижды по 2 столовые ложки воды, хорошо вымешивая фарш, подбивая его руками, выбивая воздух.
  3. Сформируйте котлетки, выложите на разогретую смазанную маслом сковороду и жарьте под крышкой на небольшом огне 7 – 10 минут. Затем увеличьте огонь и доведите до коричневой корочки с обеих сторон.