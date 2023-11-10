Так делали еще наши бабушки: приготовьте крученики по рецепту из древней украинской книги
10 ноября 2023, 10:49Читати новину українською
Источник:Мирослава Пекарюк
Традиционная украинская кухня – вкусная и многогранная. Наши предки по полной использовали все продукты, которые давали родные плодородные земли.
В частности, украинские леса осенью наполнены белыми грибами, поэтому их всегда активно использовали при приготовлении блюд. Одним из них являются крученики с яйцом и гречкой.
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Рецепт кручеников с гречкой, яйцом и белыми грибами
- Время: 1 час
- Порций: 4 – 6
– 1 килограмм куриного филе;
– 2 яйца;
– 50 граммов белых сушеных грибов;
– 150 граммов вареной гречки;
– 1 лук;
– 1 столовая ложка муки;
– 80 граммов масла;
– укроп;
– 2 столовые ложки сметаны.
Приготовление:
- Отварите белые грибы в течение 15 минут. После этого слейте воду в отдельную тару – она еще понадобится. Грибы мелко нашинкуйте.
- Яйца сварите вкрутую и нарежьте мелким кубиком или натрите. Измельчите укроп.
- Лук также мелко нашинкуйте и пожарьте на сливочном масле до золотистости.
- Смешайте грибы, яйца, отварную гречку, укроп, жареный лук, заправьте это все солью, перцем и перемешайте.
- Куриное филе разрежьте вдоль на 2 – 3 тонких кусочка, застелите их пищевой пленкой и слегка отбейте на доске кулинарным молотком. Не солите их и не перчите.
- На отбитое филе выложите начинку, заверните плотные крученики и обжарьте на сковороде до золотистости.
- Выложите крученики в кастрюлю, залейте грибным отваром, добавьте лавровый лист, досолите по вкусу и проварите.
- На сковороде растопите масло и слегка поджарьте муку.
- В отдельной миске смешайте сметану и жидкость из кастрюли, где варились крученики, перемешайте до однородности и вылейте на сковороду.
- Выложите на сковороду крученики, залейте оставшейся жидкостью из кастрюли и еще немного потушите – ориентировочно 5 – 7 минут.
- Ешьте крученики с любым гарниром.