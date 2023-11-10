Зокрема, українські ліси восени наповнені білими грибами, тому їх завжди активно використовували під час приготування страв. Однією з них є крученики з яйцем та гречкою.
Неймовірно смачно Ніжність у кожному шматочку: готуємо вершкову запіканку з курячими стріпсами та овочами
Рецепт кручеників з гречкою, яйцем та білими грибами
- Час: 1 година
- Порцій: 4 – 6
Приготування:
- Відваріть білі гриби протягом 15 хвилин. Після цього злийте з них воду в окрему тару – вона ще знадобиться. Гриби дрібно наріжте.
- Яйця зваріть на круто і наріжте дрібним кубиком або натріть. Подрібніть кріп.
- Цибулю також дрібно наріжте та посмажте на вершковому маслі до золотистості.
- Змішайте гриби, яйця, відварену гречку, кріп, смажену цибулю, заправте це все сіллю, перцем і перемішайте.
- Куряче філе розріжте вздовж на 2 – 3 тонкі шматочки, застеліть їх харчовою плівкою та злегка відбийте на дошці кулінарним молотком. Не соліть їх та не перчіть.
- На відбите філе викладіть начинку, загорніть щільні крученики та обсмажте їх на пательні до золотистості.
- Викладіть крученики в каструлю, залийте грибним відваром, додайте лавровий лист, досоліть до смаку та проваріть.
- На пательні розтопіть масло та злегка підсмажте на ньому борошно.
- В окремій мисці змішайте сметану і рідину з каструлі, де варились крученики, перемішайте до однорідності та вилийте на пательню.
- Викладіть на пательню крученики, залийте рештою рідини з каструлі й ще трохи потушкуйте – орієнтовно 5 – 7 хвилин.
- Смакуйте крученики з будь-яким гарніром.