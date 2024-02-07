И зря, ведь такие вареники не слипаются и не разваливаются. Чтобы убедиться, воспользуйтесь этим рецептом.
Будет вкусно Любимое блюдо всех мужчин: готовим крученики с начинкой в сметане
Вареники с картофелем и грибами
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- К просеянной муке добавьте соль и масло. Далее влейте кипяток и быстро замесите тесто. Сначала используйте ложку, а затем – руки. Заверните готовое тесто в пищевую пленку и оставьте на 20 – 30 минут.
- Тем временем смешайте ингредиенты для начинки – пюре, измельченные и обжаренные грибы и лук.
- Раскатайте тесто в тонкий пласт и вырежьте стаканом кружочки.
- На каждый положите по столовой ложке начинки и хорошо залепите. Выкладывайте вареники на присыпанную мукой доску.
- Ориентировочно 2 литра воды посолите и доведите до кипения. Отправьте в кастрюлю вареники и варите, помешивая, пока они не выплывут на поверхность. Через 3 – 5 минут выключите огонь.
- Выложите вареники в глубокую тарелку, полейте маслом с поджаренным салом и подавайте.