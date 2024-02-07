И зря, ведь такие вареники не слипаются и не разваливаются. Чтобы убедиться, воспользуйтесь этим рецептом.

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Вареники с картофелем и грибами

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов муки;

– 200 миллилитров кипятка;

– 3 столовые ложки растительного масла;

– 0,5 чайной ложки соли. Начинка:

– 250 граммов картофельного пюре;

– 80 граммов шампиньонов;

– жареный лук.

Приготовление:

К просеянной муке добавьте соль и масло. Далее влейте кипяток и быстро замесите тесто. Сначала используйте ложку, а затем – руки. Заверните готовое тесто в пищевую пленку и оставьте на 20 – 30 минут. Тем временем смешайте ингредиенты для начинки – пюре, измельченные и обжаренные грибы и лук. Раскатайте тесто в тонкий пласт и вырежьте стаканом кружочки. На каждый положите по столовой ложке начинки и хорошо залепите. Выкладывайте вареники на присыпанную мукой доску. Ориентировочно 2 литра воды посолите и доведите до кипения. Отправьте в кастрюлю вареники и варите, помешивая, пока они не выплывут на поверхность. Через 3 – 5 минут выключите огонь. Выложите вареники в глубокую тарелку, полейте маслом с поджаренным салом и подавайте.

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