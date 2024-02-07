Так вареники точно не слипнутся и не развалятся: рецепт лучшего заварного теста
7 февраля 2024, 18:33Читати новину українською
Источник:yuliia.senych
Многие украинские семьи имеют собственный рецепт вареников. Однако не все делают их на заварном тесте.
И зря, ведь такие вареники не слипаются и не разваливаются. Чтобы убедиться, воспользуйтесь этим рецептом.
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Вареники с картофелем и грибами
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов муки;
– 200 миллилитров кипятка;
– 3 столовые ложки растительного масла;
– 0,5 чайной ложки соли.
Начинка:
– 250 граммов картофельного пюре;
– 80 граммов шампиньонов;
– жареный лук.
Приготовление:
- К просеянной муке добавьте соль и масло. Далее влейте кипяток и быстро замесите тесто. Сначала используйте ложку, а затем – руки. Заверните готовое тесто в пищевую пленку и оставьте на 20 – 30 минут.
- Тем временем смешайте ингредиенты для начинки – пюре, измельченные и обжаренные грибы и лук.
- Раскатайте тесто в тонкий пласт и вырежьте стаканом кружочки.
- На каждый положите по столовой ложке начинки и хорошо залепите. Выкладывайте вареники на присыпанную мукой доску.
- Ориентировочно 2 литра воды посолите и доведите до кипения. Отправьте в кастрюлю вареники и варите, помешивая, пока они не выплывут на поверхность. Через 3 – 5 минут выключите огонь.
- Выложите вареники в глубокую тарелку, полейте маслом с поджаренным салом и подавайте.