3 мая в Украине отмечают День кондитера. Они создают сладкие шедевры, которые создают атмосферу праздника, радости и счастья.
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Приготовление сладостей, пирожных, тортов – это искусство. Хороший кондитер не только знает как создать десерты, имеет изысканный вкус, но и обладает фантазией и творческим воображением. Кондитер – художник, который создает кондитерские шедевры.
История кондитерского искусства своими корнями уходит в давние времена, когда использовали мед, фрукты, пряности, а затем научились получать сахар из сока тростника в Индии. Впоследствии все сладости в Европу привозили с Востока. В конце XV в начале XVI века кондитерское искусство возникло в Италии и связано с появлением и распространением сахара в тех регионах.
Слово кондитер происходит от итальянского глагола "кандиере" – "варить в сахаре", а с латыни "кондитор" означает мастера, который готовит пищу на профессиональном уровне. В давние времена так называли не только поваров. С распространением кондитерского дела в XVIII веке таких мастеров стали называть кондитерами.
В Украине праздник отмечают 3 мая, когда в 1932 году был учрежден Всесоюзный научно-исследовательский институт кондитерской промышленности.
Кондитеры создают настоящие шедевры, которые любят во всем мире: известные французские пирожные – макаруны, круассаны, торт "Наполеон" или итальянское – тирамису.
Десерт тирамису / Фото Рexels
Рецепт тирамису
- Приготовьте кофе, оставьте для охлаждения.
- Желтки отделите от белков. Поставьте белки в холодильник.
- В миске взбейте миксером желтки с сахаром, добавьте сыр маскарпоне, перемешайте до однородной консистенции.
- Белки с щепоткой соли взбейте миксером в пышную пену, добавьте в крем с сыром, осторожно перемешайте лопаткой.
- Кофе соедините с ликером. Каждое печенье окуните в кофе, выложите в форму слоями, смажьте кремом, сверху выложите крем. Оставьте на 10 часов в холодильнике.
- Перед подачей посыпьте десерт какао, задекорируйте тертым шоколадом. Приятного аппетита!