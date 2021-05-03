3 мая в Украине отмечают День кондитера. Они создают сладкие шедевры, которые создают атмосферу праздника, радости и счастья.

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Приготовление сладостей, пирожных, тортов – это искусство. Хороший кондитер не только знает как создать десерты, имеет изысканный вкус, но и обладает фантазией и творческим воображением. Кондитер – художник, который создает кондитерские шедевры.

История кондитерского искусства своими корнями уходит в давние времена, когда использовали мед, фрукты, пряности, а затем научились получать сахар из сока тростника в Индии. Впоследствии все сладости в Европу привозили с Востока. В конце XV в начале XVI века кондитерское искусство возникло в Италии и связано с появлением и распространением сахара в тех регионах.

Слово кондитер происходит от итальянского глагола "кандиере" – "варить в сахаре", а с латыни "кондитор" означает мастера, который готовит пищу на профессиональном уровне. В давние времена так называли не только поваров. С распространением кондитерского дела в XVIII веке таких мастеров стали называть кондитерами.

В Украине праздник отмечают 3 мая, когда в 1932 году был учрежден Всесоюзный научно-исследовательский институт кондитерской промышленности.

Кондитеры создают настоящие шедевры, которые любят во всем мире: известные французские пирожные – макаруны, круассаны, торт "Наполеон" или итальянское – тирамису.

Десерт тирамису / Фото Рexels​

Рецепт тирамису

Ингредиенты:

– 6 яиц;

– 500 граммов сыра маскарпоне;

– 250 граммов печенья савоярди;

– 150 граммов сахара;

– 300 миллилитров кофе эспрессо;

– 30 миллилитров кофейного ликера или коньяка;

– 3-4 столовые ложки какао-порошка;

– шоколад;

– щепотка соли.