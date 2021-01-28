Вкус воздушных французских пирожных с нежным кремом знакомый многим с детства. Эклеры до сих пор остаются любимым лакомством взрослых и детей. Попробуйте приготовить вкусный десерт дома и вы больше не захотите покупать в магазинах.

Источник: Smachno News Эклеры – нежный и изысканный десерт. Традиционно готовят пирожные из заварного теста с добавлением белкового или заварного крема, а сверху украшают шоколадной глазурью. Читайте также Рецепт мраморного шоколадного печенья от Лизы Глинской Рецепт заварного теста для эклеров Ингредиенты для теста:

– 1 стакан молока 2,5%;

– 250 граммов муки;

– 150 граммов сливочного масла 82%;

– 3-4 яйца;

– соль. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В кастрюлю выложите масло, молоко, добавьте соль и поставьте на плиту, варите на среднем огне, доведите до кипения, добавьте муку и быстро размешайте деревянной или силиконовой лопаткой. Снимите с огня, оставьте для охлаждения. В холодное тесто добавьте одно за другим яйца, тщательно перемешайте. Разогрейте духовку до 200 градусов. Противень выстелите пергаментной бумагой, смажьте сливочным маслом. Выложите тесто в кондитерский мешок. Выдавите на противень небольшие полосы размером 2-3 сантиметра, а между полосками оставьте расстояние. Отправьте выпекаться на 25-30 минут до готовности. Первые 15 минут выпекайте при температуре 200 градусов, затем – до 160 градусов и выпекайте еще 15 минут. Готовые эклеры достаньте из духовки, оставьте для охлаждения. Выложите крем в кондитерский мешок, начините эклеры – сделайте отверстие и наполните кремом. Выложите эклеры на тарелку. Эклеры /Фото Unsplash Как приготовить заварной крем Ингредиенты:

– 450 миллилитров молока 2,5%;

– 2 яйца;

– 180 граммов сахара,

– 50 граммов сливочного масла;

– 1 столовая ложка муки;

– ванильный сахар. В миске взбейте яйца, сахар, муку, добавьте ванильный сахар, перемешайте до однородной консистенции. В кастрюле молоко доведите до кипения и влейте тонкой струйкой в ​​яичную смесь. Вылейте в кастрюлю, поставьте на маленький огонь, варите до загустения, постоянно помешивая. Снимите с огня, оставьте для охлаждения, добавьте масло и взбейте миксером. Эклеры с кремом/Фото Unsplash Как приготовить белковый крем Ингредиенты:

– 4 яичных белка;

– 2 чайные ложки лимонного сока;

– ванильный сахар;

– 100 миллилитров воды;

– 200 граммов сахара.

– соль. В кастрюле смешайте сахар с водой, варите сироп на среднем огне. В миску выложите белки, добавьте щепотку соли, лимонный сок, взбивайте миксером в течение 10 минут. Влейте тонкой струйкой сироп в белки, взбивайте еще 7-10 минут. Оставьте крем при комнатной температуре до загустения. Шоколадная глазурь/ Фото Unsplash Как приготовить шоколадную глазурь Ингредиенты:

– 100 граммов шоколада;

– 50 граммов сливок 33%. В кастрюле на маленьком огне растопите шоколад, добавьте сливки, перемешайте до однородной консистенции, варите несколько минут до готовности. Горячим шоколадом покройте пирожные. Приятного аппетита!