Как приготовить эклеры в домашних условиях: простой рецепт
Вкус воздушных французских пирожных с нежным кремом знакомый многим с детства. Эклеры до сих пор остаются любимым лакомством взрослых и детей. Попробуйте приготовить вкусный десерт дома и вы больше не захотите покупать в магазинах.
Источник: Smachno News
Эклеры – нежный и изысканный десерт. Традиционно готовят пирожные из заварного теста с добавлением белкового или заварного крема, а сверху украшают шоколадной глазурью.
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Рецепт заварного теста для эклеров
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В кастрюлю выложите масло, молоко, добавьте соль и поставьте на плиту, варите на среднем огне, доведите до кипения, добавьте муку и быстро размешайте деревянной или силиконовой лопаткой. Снимите с огня, оставьте для охлаждения.
- В холодное тесто добавьте одно за другим яйца, тщательно перемешайте.
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Противень выстелите пергаментной бумагой, смажьте сливочным маслом. Выложите тесто в кондитерский мешок. Выдавите на противень небольшие полосы размером 2-3 сантиметра, а между полосками оставьте расстояние.
- Отправьте выпекаться на 25-30 минут до готовности. Первые 15 минут выпекайте при температуре 200 градусов, затем – до 160 градусов и выпекайте еще 15 минут. Готовые эклеры достаньте из духовки, оставьте для охлаждения.
- Выложите крем в кондитерский мешок, начините эклеры – сделайте отверстие и наполните кремом.
- Выложите эклеры на тарелку.
Эклеры /Фото Unsplash
Как приготовить заварной крем
- В миске взбейте яйца, сахар, муку, добавьте ванильный сахар, перемешайте до однородной консистенции.
- В кастрюле молоко доведите до кипения и влейте тонкой струйкой в яичную смесь.
- Вылейте в кастрюлю, поставьте на маленький огонь, варите до загустения, постоянно помешивая. Снимите с огня, оставьте для охлаждения, добавьте масло и взбейте миксером.
Эклеры с кремом/Фото Unsplash
Как приготовить белковый крем
- В кастрюле смешайте сахар с водой, варите сироп на среднем огне.
- В миску выложите белки, добавьте щепотку соли, лимонный сок, взбивайте миксером в течение 10 минут. Влейте тонкой струйкой сироп в белки, взбивайте еще 7-10 минут.
- Оставьте крем при комнатной температуре до загустения.
Шоколадная глазурь/ Фото Unsplash
Как приготовить шоколадную глазурь
- В кастрюле на маленьком огне растопите шоколад, добавьте сливки, перемешайте до однородной консистенции, варите несколько минут до готовности.
- Горячим шоколадом покройте пирожные. Приятного аппетита!
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