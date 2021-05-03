3 травня в Україні святкують День кондитера. Вони створюють солодкі шедеври, які створюють атмосферу свята, радості та щастя.

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Приготування солодощів, тістечок, тортів – це мистецтво. Хороший кондитер не тільки знає як створити десерти, має витончений смак, а й володіє фантазією та творчою уявою. Кондитер – митець, який як художник створює кондитерські шедеври.

Історія кондитерського мистецтва своїм корінням сягає давніх часів, коли використовували мед, фрукти, прянощі, а потім навчилися отримувати цукор з соку тростини в Індії. Згодом усі солодощі у Європу привозили зі Сходу. Наприкінці XV на початку XVI століття кондитерське мистецтво виникло в Італії й пов'язано з появою та поширенням цукру у тих регіонах.

Слово кондитер походить від італійського дієслова "кандіере" – "варити в цукрі", а з латини "кондитор" означає майстра, який готує їжу на професійному рівні. У давні часи так називали не тільки кухарів. З поширенням кондитерської справи у XVIII столітті таких майстрів почали називати кондитерами.

В Україні пропонується відзначати 3 травня, коли 1932 року було засновано Всесоюзний науково-дослідний інститут кондитерської промисловості.

Кондитери створюють шедеври, , які люблять в усьому світі: відомі французькі тістечка – макаруни, круасани, торт "Наполеон" або італійське – тірамісу.

Десерт тірамісу/ Фото Рexels

Рецепт тірамісу

Інгредієнти:

– 6 яєць;

– 500 грамів сиру маскарпоне;

– 250 грамів печива савоярді;

– 150 грамів цукру;

– 300 мілілітрів кави еспресо;

– 30 мілілітрів кавового лікеру або коньяку;

– 3-4 столові ложки какао-порошку;

– шоколад;

– дрібка солі.