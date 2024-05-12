Что приготовить на День матери: топ-3 блюда для особенного человека
12 мая 2024, 09:20Читати новину українською
День матери – это прекрасная возможность выразить свою любовь и благодарность особенной женщине в вашей жизни. Что может быть лучшим способом сделать это, как не приготовить для нее изысканный обед или ужин?
Блюда, приготовленные с любовью, не только порадуют маму, но и создадут атмосферу тепла и уюта, информирует Вкусно 24. Этот день – прекрасная возможность проявить свои кулинарные способности и удивить маму особыми блюдами.
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Салат с авокадо и моцареллой
- Время: 15 минут
- Порций: 2
– 50 грамм салатного микса;
– 2 помидора;
– 1 авокадо;
– 120 грамм сыра моцарелла;
– 2 столовые ложки черных оливок;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
для соуса:
– 5 столовых ложек греческого йогурта;
– 2 столовые ложки винного уксуса;
– 2 веточки тимьяна;
– соль, перец.
Приготовление:
- Смешайте сливки с винным уксусом, тимьяном, солью и перцем. Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и ложкой выньте мякоть.
- Нарежьте кубиками и сбрызните лимонным соком, чтобы не потемнело.
- Выложите салат на большую тарелку.
- На него поместите нарезанные помидоры и оливки, а также нарезанные на более мелкие кусочки авокадо и моцареллу.
- Сбрызните салат соусом.
- Подавайте с любимым хлебом или без.
Запеченный батат
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 800 грамм сладкого картофеля;
– 80 грамм сушеных помидоров (в масле);
– 100 грамм сыра фета;
– 50 грамм сыра Гауда;
– 50 грамм кетчупа;
– специи: перец, тимьян, сушеные помидоры с чили.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 190 градусов.
- Помойте батат и проколите его вилкой.
- Заверните их в алюминиевую фольгу.
- Запекайте сладкий картофель 50 минут.
- Вяленые помидоры нарежьте соломкой, сыр фета – мелкими кубиками, желтый сыр натрите на терке.
- В миску выложите сыр фета, кетчуп, вяленые помидоры и специи. Все смешайте.
- Когда сладкий картофель станет мягким, разрежьте его пополам и удалите середину, оставив примерно 1 – 2 сантиметра свободного края. Добавьте в начинку с сыром фета и перемешайте.
- Нафаршируйте батат начинкой. Сверху посыпьте желтым сыром.
- Положите сладкий картофель на противень.
- Выпекайте максимум 20 минут.
Свиная шея запеченная в винном соусе
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 1 килограмм свиной шеи;
– 2 столовые ложки сала или растительного масла;
– 1 стакан белого сухого вина;
– 1 стакан бульона;
– 1 большая луковица;
– горсть изюма;
– 2 столовые ложки измельченных грецких орехов;
– пол чайной ложки сушеного шалфея;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Промытую свиную шейку выложите на сито и залейте кипятком. Обсушите и натрите солью, перцем и шалфеем.
- Изюм промойте и залейте несколькими ложками вина, оставьте на 40 минут.
- На сковороде разогрейте сало, выложите мясо и обжарьте его со всех сторон.
- Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку, добавьте вино и бульон – по пол стакана.
- Затем добавьте изюм, нарезанный кубиками лук и измельченные орехи.
- Запекайте до готовности, добавив оставшийся бульон и вино. Подавайте мягкое мясо, нарезанное ломтиками и политое выпаренным соусом.