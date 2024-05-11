Щавель рекомендуют употреблять вместе с молочными продуктами, например, сметаной. Причиной является наличие в растении кислоты.

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Рецепт зеленого борща

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Отварите яйца вкрутую. На это уйдет примерно 8 – 9 минут. После этого погрузите их в холодную воду.
  2. Нарежьте кубиками лук и почищенный картофель, морковь натрите на крупной терке. Зелень вымойте и измельчите.
  3. Разогрейте масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте лук и морковь, обжарьте 1 – 2 минуты, после чего добавьте картофель, специи и бульон.
  4. Доведите до кипения и уменьшите огонь, варите 20 минут.
  5. Почистьте яйца и нарежьте их кубиками. В кастрюлю добавьте зелень и варите 5 минут. Добавьте яйца, сметану и варите еще несколько минут.