Щавель рекомендуют употреблять вместе с молочными продуктами, например, сметаной. Причиной является наличие в растении кислоты.
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Рецепт зеленого борща
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Отварите яйца вкрутую. На это уйдет примерно 8 – 9 минут. После этого погрузите их в холодную воду.
- Нарежьте кубиками лук и почищенный картофель, морковь натрите на крупной терке. Зелень вымойте и измельчите.
- Разогрейте масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте лук и морковь, обжарьте 1 – 2 минуты, после чего добавьте картофель, специи и бульон.
- Доведите до кипения и уменьшите огонь, варите 20 минут.
- Почистьте яйца и нарежьте их кубиками. В кастрюлю добавьте зелень и варите 5 минут. Добавьте яйца, сметану и варите еще несколько минут.