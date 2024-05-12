Блюда, приготовленные с любовью, не только порадуют маму, но и создадут атмосферу тепла и уюта, информирует Вкусно 24. Этот день – прекрасная возможность проявить свои кулинарные способности и удивить маму особыми блюдами.

К теме Порадуйте родную на День матери: рецепты тортов, которые ей точно понравятся

Салат с авокадо и моцареллой

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Смешайте сливки с винным уксусом, тимьяном, солью и перцем. Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и ложкой выньте мякоть.
  2. Нарежьте кубиками и сбрызните лимонным соком, чтобы не потемнело.
  3. Выложите салат на большую тарелку.
  4. На него поместите нарезанные помидоры и оливки, а также нарезанные на более мелкие кусочки авокадо и моцареллу.
  5. Сбрызните салат соусом.
  6. Подавайте с любимым хлебом или без.

Запеченный батат

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 190 градусов.
  2. Помойте батат и проколите его вилкой.
  3. Заверните их в алюминиевую фольгу.
  4. Запекайте сладкий картофель 50 минут.
  5. Вяленые помидоры нарежьте соломкой, сыр фета – мелкими кубиками, желтый сыр натрите на терке.
  6. В миску выложите сыр фета, кетчуп, вяленые помидоры и специи. Все смешайте.
  7. Когда сладкий картофель станет мягким, разрежьте его пополам и удалите середину, оставив примерно 1 – 2 сантиметра свободного края. Добавьте в начинку с сыром фета и перемешайте.
  8. Нафаршируйте батат начинкой. Сверху посыпьте желтым сыром.
  9. Положите сладкий картофель на противень.
  10. Выпекайте максимум 20 минут.

Свиная шея запеченная в винном соусе

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Промытую свиную шейку выложите на сито и залейте кипятком. Обсушите и натрите солью, перцем и шалфеем.
  2. Изюм промойте и залейте несколькими ложками вина, оставьте на 40 минут.
  3. На сковороде разогрейте сало, выложите мясо и обжарьте его со всех сторон.
  4. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку, добавьте вино и бульон – по пол стакана.
  5. Затем добавьте изюм, нарезанный кубиками лук и измельченные орехи.
  6. Запекайте до готовности, добавив оставшийся бульон и вино. Подавайте мягкое мясо, нарезанное ломтиками и политое выпаренным соусом.