Страви, приготовані з любов’ю, не тільки потішать маму, але й створять атмосферу тепла та затишку, інформує Смачно 24. Цей день – чудова нагода проявити свої кулінарні здібності та здивувати маму особливими стравами.
До теми Потіште найріднішу на День матері: рецепти тортів, які їй точно сподобаються
Салат з авокадо та моцарелою
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Змішайте вершки з винним оцтом, чебрецем, сіллю і перцем. Розріжте авокадо навпіл, видаліть кісточку і ложкою вийміть м’якоть.
- Наріжте кубиками та збризніть лимонним соком, щоб не потемніло.
- Викладіть салат на велику тарілку.
- На нього помістіть нарізані помідори та оливки, а також нарізані на дрібніші шматочки авокадо і моцарелу.
- Збризніть салат соусом.
- Подавайте з улюбленим хлібом або без.
Запечений батат
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Розігрійте духовку до 190 градусів.
- Помийте батат і проколіть його виделкою.
- Загорніть їх в алюмінієву фольгу.
- Запікайте солодку картоплю 50 хвилин.
- В’ялені помідори наріжте соломкою, сир фета – дрібними кубиками, жовтий сир натріть на тертці.
- У миску викладіть сир фета, кетчуп, в'ялені помідори та спеції. Все змішайте.
- Коли солодка картопля стане м’якою, розріжте її навпіл і видаліть середину, залишивши приблизно 1 – 2 сантиметри вільного краю. Додайте у начинку з сиром фета та перемішайте.
- Нафаршируйте батат начинкою. Зверху посипте жовтим сиром.
- Покладіть солодку картоплю на деко.
- Випікайте максимум 20 хвилин.
Свиняча шия запечена у винному соусі
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Промиту свинячу шийку викладіть на сито і залийте окропом. Обсушіть і натріть сіллю, перцем і шавлією.
- Родзинки промийте і залийте декількома ложками вина, залишіть на 40 хвилин.
- На сковороді розігрійте сало, викладіть м'ясо і обсмажте його з усіх боків.
- Поставте в розігріту до 180 градусів духовку, додайте вино і бульйон – по пів склянки.
- Потім додайте родзинки, нарізану кубиками цибулю і подрібнені горіхи.
- Запікайте до готовності, додавши решту бульйону і вино. Подавайте м'яке м'ясо, нарізане скибочками і полите випареним соусом.