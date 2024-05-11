Приготовление пищи для мамы – один из самых искренних способов выразить свою благодарность, информирует Вкусно 24. Это не обязательно должно быть дорого или слишком сложно, чтобы подчеркнуть особенность момента. Вот три простых, вкусных и бюджетных рецепта, которыми можно удивить и порадовать маму.

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Салат с курицей

Время: 15 минут

15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 грамм куриного филе;

– 1 пучок салата;

– 10 помидоров черри;

– 1 огурец;

– 1 красный лук;

– 50 грамм желтого сыра;

– специи по вкусу;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 1 чайная ложка меда;

– 1 чайная ложка горчицы.

Приготовление:

Посолите и поперчите куриное филе. Разогрейте оливковое масло на сковороде и обжарьте курицу до готовности, примерно по 5 – 7 минут с каждой стороны. Дайте мясу немного остыть, а затем нарежьте его полосками или кубиками. Вымойте и высушите листья салата. Нарежьте их на желаемые кусочки. Огурец нарежьте тонкими ломтиками или полукольцами, черри разрежьте пополам, а красный лук – тонкими полукольцами. В небольшой миске смешайте специи, оливковое масло, лимонный сок, мед и горчицу. Тщательно перемешайте, пока соус не станет однородным. Большую миску заполните листьями салата, добавьте нарезанную курицу, огурец, черри, и лук. Полейте все подготовленным соусом и аккуратно перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно покрылись заправкой. Подавайте салат сразу, посыпав сверху тертым сыром.

Домашняя пицца с колбасой

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

для теста:

– 250 грамм муки;

– 150 миллилитров теплой воды;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 чайная ложка сухих дрожжей;

– пол чайной ложки соли;

– пол чайной ложки сахара;

для начинки:

– 100 грамм колбасы;

– 200 грамм томатного соуса;

– 200 грамм моцареллы;

– 1 луковица;

– орегано по вкусу.

Приготовление:

В большой миске смешайте теплую воду, дрожжи, сахар и соль. Оставьте на 5 минут, пока дрожжи не активируются. Добавьте оливковое масло и постепенно всыпайте муку, перемешивая до формирования теста. Вымесите тесто на столешнице, посыпанной мукой, в течение 5 – 7 минут, пока оно не станет эластичным. Положите тесто в смазанную маслом миску, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час, чтобы тесто подошло. Разогрейте духовку до градусов. Колбасу нарежьте на ломтики, лук полукольцами. Моцареллу натрите на терке Раскатайте тесто в круглую форму толщиной примерно 0,5 сантиметра и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. Равномерно распределите томатный соус по тесту, оставляя небольшие края. Посыпьте половину сыра моцарелла, выложите колбасу и лук, а затем сверху оставшийся сыр. Посыпьте орегано для дополнительного аромата. Выпекайте в духовке 15 – 20 минут, или пока края пиццы не станут золотистыми и хрустящими. Достаньте пиццу из духовки, дайте ей немного остыть и нарежьте на порционные куски.

Шоколадный брауни

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 175 грамм сливочного масла;

– 225 грамм черного шоколада;

– 200 грамм сахарной пудры;

– 3 средних яйца;

– 65 грамм муки;

– 50 грамм орехов.

Приготовление:

Разогрейте духовку до градусов. Смажьте маслом форму для торта диаметром и выстелите бумагой для выпечки. Поместите шоколад, а также масло и сахар в кастрюлю с толстым дном и осторожно нагревайте, время от времени помешивая, пока он не растает. Оставьте остывать. Желтки взбейте вместе с шоколадной смесью, затем добавьте муку, орехи и остальной шоколад. Взбейте яичные белки, пока они не образуют мягкие пики, затем осторожно, но тщательно добавьте их к шоколадной смеси. Вылейте в подготовленную форму и запекайте в центре духовки примерно 35 – 40 минут до образования корочки сверху. Дайте остыть, затем проведите ножом по краям и выньте из формы. Посыпьте сахарной пудрой и подавайте теплым с заварным кремом или мороженым или холодным со сливками.

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