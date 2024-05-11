Приготовление пищи для мамы – один из самых искренних способов выразить свою благодарность, информирует Вкусно 24. Это не обязательно должно быть дорого или слишком сложно, чтобы подчеркнуть особенность момента. Вот три простых, вкусных и бюджетных рецепта, которыми можно удивить и порадовать маму.
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Салат с курицей
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Посолите и поперчите куриное филе. Разогрейте оливковое масло на сковороде и обжарьте курицу до готовности, примерно по 5 – 7 минут с каждой стороны.
- Дайте мясу немного остыть, а затем нарежьте его полосками или кубиками.
- Вымойте и высушите листья салата.
- Нарежьте их на желаемые кусочки. Огурец нарежьте тонкими ломтиками или полукольцами, черри разрежьте пополам, а красный лук – тонкими полукольцами.
- В небольшой миске смешайте специи, оливковое масло, лимонный сок, мед и горчицу. Тщательно перемешайте, пока соус не станет однородным.
- Большую миску заполните листьями салата, добавьте нарезанную курицу, огурец, черри, и лук.
- Полейте все подготовленным соусом и аккуратно перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно покрылись заправкой.
- Подавайте салат сразу, посыпав сверху тертым сыром.
Домашняя пицца с колбасой
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- В большой миске смешайте теплую воду, дрожжи, сахар и соль. Оставьте на 5 минут, пока дрожжи не активируются.
- Добавьте оливковое масло и постепенно всыпайте муку, перемешивая до формирования теста.
- Вымесите тесто на столешнице, посыпанной мукой, в течение 5 – 7 минут, пока оно не станет эластичным.
- Положите тесто в смазанную маслом миску, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час, чтобы тесто подошло.
- Разогрейте духовку до градусов.
- Колбасу нарежьте на ломтики, лук полукольцами. Моцареллу натрите на терке
- Раскатайте тесто в круглую форму толщиной примерно 0,5 сантиметра и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Равномерно распределите томатный соус по тесту, оставляя небольшие края.
- Посыпьте половину сыра моцарелла, выложите колбасу и лук, а затем сверху оставшийся сыр.
- Посыпьте орегано для дополнительного аромата.
- Выпекайте в духовке 15 – 20 минут, или пока края пиццы не станут золотистыми и хрустящими.
- Достаньте пиццу из духовки, дайте ей немного остыть и нарежьте на порционные куски.
Шоколадный брауни
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Разогрейте духовку до градусов.
- Смажьте маслом форму для торта диаметром и выстелите бумагой для выпечки.
- Поместите шоколад, а также масло и сахар в кастрюлю с толстым дном и осторожно нагревайте, время от времени помешивая, пока он не растает. Оставьте остывать.
- Желтки взбейте вместе с шоколадной смесью, затем добавьте муку, орехи и остальной шоколад.
- Взбейте яичные белки, пока они не образуют мягкие пики, затем осторожно, но тщательно добавьте их к шоколадной смеси.
- Вылейте в подготовленную форму и запекайте в центре духовки примерно 35 – 40 минут до образования корочки сверху.
- Дайте остыть, затем проведите ножом по краям и выньте из формы.
- Посыпьте сахарной пудрой и подавайте теплым с заварным кремом или мороженым или холодным со сливками.