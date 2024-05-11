Приготування їжі для мами – один із найщиріших способів висловити свою вдячність, інформує Смачно 24. Це не обов’язково має бути дорого чи надто складно, аби підкреслити особливість моменту. Ось три простих, смачних і бюджетних рецепта, якими можна здивувати і потішити маму.
До теми Потіште найріднішу на День матері: рецепти тортів, які їй точно сподобаються
Салат з куркою
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Посоліть і поперчіть куряче філе. Розігрійте оливкову олію на сковороді і обсмажте курку до готовності, приблизно по 5 – 7 хвилин з кожного боку.
- Дайте м'ясу трохи охолонути, а потім наріжте його смужками або кубиками.
- Вимийте та висушіть листя салату.
- Наріжте їх на бажані шматочки. Огірок наріжте тонкими скибочками або півкільцями, чері розріжте навпіл, а червону цибулю – тонкими півкільцями.
- У невеликій мисці змішайте спеції, оливкову олію, лимонний сік, мед і гірчицю. Ретельно перемішайте, доки соус не стане однорідним.
- Велику миску заповніть листям салату, додайте нарізану курку, огірок, чері, і цибулю.
- Полийте все підготовленим соусом і акуратно перемішайте, щоб інгредієнти рівномірно покрились заправкою.
- Подавайте салат відразу, посипавши зверху тертим сиром.
Домашня піца з ковбасою
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- У великій мисці змішайте теплу воду, дріжджі, цукор і сіль. Залишіть на 5 хвилин, поки дріжджі не активуються.
- Додайте оливкову олію і поступово всипайте борошно, перемішуючи до формування тіста.
- Вимісіть тісто на стільниці, посипаній борошном, впродовж 5 – 7 хвилин, поки воно не стане еластичним.
- Покладіть тісто у змащену олією миску, накрийте рушником і залиште в теплому місці на 1 годину, щоб тісто підійшло.
- Розігрійте духовку до градусів.
- Ковбасу наріжте на скибочки, цибулю напівкільцями. Моцарелу натріть на терці
- Розкачайте тісто у круглу форму товщиною приблизно 0,5 сантиметра і викладіть на деко, застелене пергаментним папером.
- Рівномірно розподіліть томатний соус по тісту, залишаючи невеликі краї.
- Посипте половину сиру моцарела, викладіть ковбасу та цибулю, а потім зверху решту сиру.
- Посипте орегано для додаткового аромату.
- Випікайте в духовці 15 – 20 хвилин, або доки краї піци не стануть золотистими та хрусткими.
- Дістаньте піцу з духовки, дайте їй трохи охолонути і наріжте на порційні шматки.
Шоколадний брауні
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Розігрійте духовку до градусів.
- Змастіть маслом форму для торта діаметром і вистеліть папером для випічки.
- Помістіть шоколад, а також масло та цукор у каструлю з товстим дном і обережно нагрівайте, час від часу помішуючи, поки він не розтане. Залиште остигати.
- Жовтки збийте разом з шоколадною сумішшю, потім додайте борошно, горіхи та решту шоколаду.
- Збийте яєчні білки, поки вони не утворять м’які піки, потім обережно, але ретельно додайте їх до шоколадної суміші.
- Вилийте в підготовлену форму і запікайте в центрі духовки приблизно 35 – 40 хвилин до утворення скоринки зверху.
- Дайте охолонути, потім проведіть ножем по краях і вийміть з форми.
- Посипте цукровою пудрою і подавайте теплим із заварним кремом чи морозивом або холодним із вершками.