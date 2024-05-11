Лучшие блюда для посиделок – те, которые можно быстро приготовить. Если вы планируете вечеринку в честь финала Евровидения, вам понадобятся закуски, которые не только вкусные, но и легкие в приготовлении.
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Спринг-роллы из фарша
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Особый вкус / Фото fajne gotowanie
Приготовление:
- На сковороде разогрейте 2 столовые ложки масла и обжарьте смесь овощей. Жарьте ее пока овощи не размякнут.
- Затем добавьте фарш, 1 столовую ложку соевого соуса, половину чайной ложки карри и половину чайной ложки имбиря. Ингредиенты смешайте и обжарьте до готовности мяса.
- В конце жарки добавьте в начинку яйцо, посолите и поперчите.
- Вскипятите воду в кастрюле и окуните в нее каждый кусок рисовой бумаги на несколько секунд.
- Затем положите их на доску для высыхания.
- На каждый лист рисовой бумаги следует выложить по 2 столовые ложки начинки, загнуть края внутрь и сформировать рулет.
- Обжарьте спринг-роллы в хорошо разогретом масле с двух сторон до золотистой корочки.
- Выложите роллы на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
- Подавайте спринг-роллы с любимыми соусами.
Рулеты из слоеного теста
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Такие аппетитные / Фото fajne gotowanie
Приготовление:
- Смешайте кетчуп с 1 чайной ложкой базилика, 1 чайной ложкой орегано, половиной чайной ложки гранулированного чеснока, щепоткой соли и перца.
- Слоеное тесто разверните и смажьте приготовленным соусом.
- На слоеное тесто выложите ломтики сыра и ломтики ветчины.
- Сверните слоеное тесто по более длинному краю в рулет.
- Слоеное тесто нарежьте ломтиками шириной около 2 сантиметров.
- Выложите эти "улитки" из слоеного теста на противень, застеленный бумагой для выпечки.
- Выпекайте их в разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут (до золотистой корочки).
- Выньте запеченные закуски из духовки, дайте остыть и подавайте.
Наггетсы в хрустящей панировке
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Аж слюнки потекли / Фото fajne gotowanie
Приготовление:
- Куриное мясо очистите от пленки и разделите на небольшие полоски.
- Приправьте мясо солью, перцем и приправами для курицы.
- Яйцо тщательно перемешайте.
- Смочите кусочки курицы в яйце, а затем в хлопьях.
- Противень застелите бумагой для выпечки и выложите на него кусочки курицы.
- Запекайте мясо в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.
Клубника в шоколаде
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Невероятный десерт / Иллюстративное фото fajne gotowanie
Приготовление:
- Клубнику тщательно помойте и обсушите.
- Важно, чтобы ягоды были полностью сухими перед тем, как погрузить их в шоколад.
- Положите шоколад в небольшую миску.
- Добавьте растительное масло. Масло поможет шоколаду растаять равномерно и сделает его более блестящим.
- Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновой печи. Если используете микроволновую печь, растапливайте шоколад с интервалами по 20 – 30 секунд, тщательно перемешивая каждый раз, чтобы избежать перегрева.
- Воткните каждую клубнику за хвостик или используйте зубочистки. Окуните клубнику в растопленный шоколад, покрыв примерно половину ягоды.
- Слегка отряхните излишки шоколада и положите клубнику на лист с пергаментной бумагой.
- Дайте шоколаду застыть при комнатной температуре или положите клубнику в холодильник на 10 – 15 минут.
Напиток с клубникой
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Приготовьте и не пожалеете / Фото fajne gotowanie
Приготовление:
- Поместите клубнику, кубики льда и водку в шейкер, выжмите сок лимона и все взбейте, добавьте сахар и перемешайте.
- Подавайте в коктейльных бокалах.
Идеи для быстрых и бюджетных канапе
Канапе – идеальный способ добавить элегантности и разнообразия к посиделкам в честь Евровидения.
- Канапе с крем-сыром и огурцом – нарежьте багет на тонкие ломтики, смажьте крем-сыром, сверху положите тонкий ломтик огурца и украсьте укропом.
- Томаты черри с моцареллой и базиликом – возьмите зубочистки и нанизывайте на них чередуя томаты черри, листочек базилика и шарик моцареллы. Перед подачей капните на них оливковым маслом и бальзамическим уксусом.
- Куриные канапе с ананасом – вареное или запеченное куриное филе нарежьте на маленькие кусочки, смешайте с майонезом и карри, положите на крекер или кусочек багета, а сверху поместите кусочек ананаса.