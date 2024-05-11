Лучшие блюда для посиделок – те, которые можно быстро приготовить. Если вы планируете вечеринку в честь финала Евровидения, вам понадобятся закуски, которые не только вкусные, но и легкие в приготовлении.

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Спринг-роллы из фарша

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Спринг-роллы с фаршемОсобый вкус / Фото fajne gotowanie

Приготовление:

  1. На сковороде разогрейте 2 столовые ложки масла и обжарьте смесь овощей. Жарьте ее пока овощи не размякнут.
  2. Затем добавьте фарш, 1 столовую ложку соевого соуса, половину чайной ложки карри и половину чайной ложки имбиря. Ингредиенты смешайте и обжарьте до готовности мяса.
  3. В конце жарки добавьте в начинку яйцо, посолите и поперчите.
  4. Вскипятите воду в кастрюле и окуните в нее каждый кусок рисовой бумаги на несколько секунд.
  5. Затем положите их на доску для высыхания.
  6. На каждый лист рисовой бумаги следует выложить по 2 столовые ложки начинки, загнуть края внутрь и сформировать рулет.
  7. Обжарьте спринг-роллы в хорошо разогретом масле с двух сторон до золотистой корочки.
  8. Выложите роллы на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
  9. Подавайте спринг-роллы с любимыми соусами.

Рулеты из слоеного теста

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Рулеты из слоеного теста
Такие аппетитные / Фото fajne gotowanie

Приготовление:

  1. Смешайте кетчуп с 1 чайной ложкой базилика, 1 чайной ложкой орегано, половиной чайной ложки гранулированного чеснока, щепоткой соли и перца.
  2. Слоеное тесто разверните и смажьте приготовленным соусом.
  3. На слоеное тесто выложите ломтики сыра и ломтики ветчины.
  4. Сверните слоеное тесто по более длинному краю в рулет.
  5. Слоеное тесто нарежьте ломтиками шириной около 2 сантиметров.
  6. Выложите эти "улитки" из слоеного теста на противень, застеленный бумагой для выпечки.
  7. Выпекайте их в разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут (до золотистой корочки).
  8. Выньте запеченные закуски из духовки, дайте остыть и подавайте.

Наггетсы в хрустящей панировке

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

НаггетсыАж слюнки потекли / Фото fajne gotowanie

Приготовление:

  1. Куриное мясо очистите от пленки и разделите на небольшие полоски.
  2. Приправьте мясо солью, перцем и приправами для курицы.
  3. Яйцо тщательно перемешайте.
  4. Смочите кусочки курицы в яйце, а затем в хлопьях.
  5. Противень застелите бумагой для выпечки и выложите на него кусочки курицы.
  6. Запекайте мясо в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.

Клубника в шоколаде

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Клубника в шоколадеНевероятный десерт / Иллюстративное фото fajne gotowanie

Приготовление:

  1. Клубнику тщательно помойте и обсушите.
  2. Важно, чтобы ягоды были полностью сухими перед тем, как погрузить их в шоколад.
  3. Положите шоколад в небольшую миску.
  4. Добавьте растительное масло. Масло поможет шоколаду растаять равномерно и сделает его более блестящим.
  5. Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновой печи. Если используете микроволновую печь, растапливайте шоколад с интервалами по 20 – 30 секунд, тщательно перемешивая каждый раз, чтобы избежать перегрева.
  6. Воткните каждую клубнику за хвостик или используйте зубочистки. Окуните клубнику в растопленный шоколад, покрыв примерно половину ягоды.
  7. Слегка отряхните излишки шоколада и положите клубнику на лист с пергаментной бумагой.
  8. Дайте шоколаду застыть при комнатной температуре или положите клубнику в холодильник на 10 – 15 минут.

Напиток с клубникой

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Коктейль из клубникиПриготовьте и не пожалеете / Фото fajne gotowanie

Приготовление:

  1. Поместите клубнику, кубики льда и водку в шейкер, выжмите сок лимона и все взбейте, добавьте сахар и перемешайте.
  2. Подавайте в коктейльных бокалах.

Идеи для быстрых и бюджетных канапе

Канапе – идеальный способ добавить элегантности и разнообразия к посиделкам в честь Евровидения.

  • Канапе с крем-сыром и огурцом – нарежьте багет на тонкие ломтики, смажьте крем-сыром, сверху положите тонкий ломтик огурца и украсьте укропом.
  • Томаты черри с моцареллой и базиликом – возьмите зубочистки и нанизывайте на них чередуя томаты черри, листочек базилика и шарик моцареллы. Перед подачей капните на них оливковым маслом и бальзамическим уксусом.
  • Куриные канапе с ананасом – вареное или запеченное куриное филе нарежьте на маленькие кусочки, смешайте с майонезом и карри, положите на крекер или кусочек багета, а сверху поместите кусочек ананаса.