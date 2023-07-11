Наши предки во все времена старались придерживаться примет и традиций. Христианский праздник, который в народе получил название Петровка, приходится на 12 июля. В этот день нужно обязательно приготовить традиционные украинские блюда, о которых рассказывает 24 Канал.
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Символизм блюд
Праздник Петра и Павла – это конец поста. Для украинцев это особый период, который принято пышно праздновать. За общей трапезой обычно собиралась целая семья, друзья и соседи. Устраивали такие обеды в саду или во дворе, чтобы сполна насладиться летом.
Традиционным блюдом были так называемые мандрики. В лепешки из пшеничного теста добавляли пахту (собранные во время Петровки) и переваренную сыворотку, а также сыр и яйца. Название пирожков в народе связывали с рассказом о путешествии по миру апостолов Петра и Павла. Согласно рассказу, у них кукушка украла одного "мандрика" и за это ее Бог наказал – именно в это время она перестает ковать.
Празднование согласно традициям / Фото unsplash
К празднику Петра хозяйки пытались совершить первые зажинки ячменя из нового урожая и в день праздника освятить в церкви обрядовый хлеб.
Что приготовить на современный праздник
В этот день наши предки варили красный борщ. Как раз наступила пора нового урожая, почему же не воспользоваться такой возможностью?
Поскольку Петр – покровитель рыбного промысла, то в этот праздник на столе также должны быть блюда из свежей рыбы. Рыба со спаржей станет отличной идеей для каждой семьи.