Рецепты двух самых популярных напитков на День Святого Патрика 2021 – далее в материале.

17 марта в мире отмечают День Святого Патрика – национальный ирландский праздник. Ранее День Святого Патрика считали только религиозным праздником, в этот день закрывались учреждения, продающие алкоголь, люди не гуляли, только молились.

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Сегодня его сопровождают развлечения, гуляния, танцы и карнавалы. В течение года люди придумывают и шьют костюмы, разучивают песни и танцы, готовят сувениры и пьют алкогольные напитки.

Традиционным цветом Дня святого Патрика считается зеленый, а традиционными алкогольными напитками – зеленое пиво и знаменитый ирландский коктейль Wild Irish Rose, рецепты которых мы вам подготовили.

Коктейль Wild Irish Rose (Дикая ирландская роза)



Коктейль Wild Irish Rose

Ингредиенты:

– 40 мл ирландского виски;

– 20 мл лимонного сока

– 20 мл гранатового сиропа;

– 200 мл имбирного пива.

Смешайте в шейкере виски, лимонный сок, гранатовый сироп и тщательно встряхните. Перелейте смесь в бокал и долейте имбирного пива до краев. Для декора коктейля используют миниатюрные бутоны и лепестки роз. Приятного аппетита!

Рецепт зеленого пива



Зеленое пиво

Ингредиенты:

– 500 мл светлого пива;

– кусок лайма;

– зеленый краситель.