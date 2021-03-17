День Святого Патрика 2021: рецепты вкусных напитков
Рецепты двух самых популярных напитков на День Святого Патрика 2021 – далее в материале.
Источник:24 канал
17 марта в мире отмечают День Святого Патрика – национальный ирландский праздник. Ранее День Святого Патрика считали только религиозным праздником, в этот день закрывались учреждения, продающие алкоголь, люди не гуляли, только молились.
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Сегодня его сопровождают развлечения, гуляния, танцы и карнавалы. В течение года люди придумывают и шьют костюмы, разучивают песни и танцы, готовят сувениры и пьют алкогольные напитки.
Традиционным цветом Дня святого Патрика считается зеленый, а традиционными алкогольными напитками – зеленое пиво и знаменитый ирландский коктейль Wild Irish Rose, рецепты которых мы вам подготовили.
Коктейль Wild Irish Rose (Дикая ирландская роза)
Коктейль Wild Irish Rose
- Смешайте в шейкере виски, лимонный сок, гранатовый сироп и тщательно встряхните.
- Перелейте смесь в бокал и долейте имбирного пива до краев.
- Для декора коктейля используют миниатюрные бутоны и лепестки роз. Приятного аппетита!
Рецепт зеленого пива
Зеленое пиво
- На дно бокала для пива добавьте несколько капель жидкого зеленого пищевого красителя.
- Залейте все пивом, чем светлее напиток, тем ярче будет цвет.
- Добавьте кусочек лайма. Приятного аппетита!
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