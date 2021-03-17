Рецепти двох найпопулярніших напоїв на День Святого Патріка 2021 – далі в матеріалі.

17 березня у світі святкують День Святого Патріка – національне ірландське свято. Раніше День Святого Патріка вважали тільки релігійним святом, у цей день зачинялися заклади, що продають алкоголь, люди не гуляли, лише молилися.

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Сьогодні його супроводжують розваги, гуляння, танці й карнавали. Протягом року люди придумують і шиють костюми, розучують пісні та танці, готують сувеніри й п'ють алкогольні напої.

Традиційним кольором Дня святого Патріка вважається зелений, а традиційними алкогольними напоями – зелене пиво та знаменитий ірландський коктейль Wild Irish Rose, рецепти яких ми для вас підготували.

Коктейль Wild Irish Rose (Дика ірландська роза)

Коктейль Wild Irish Rose

Інгредієнти:

– 40 мл ірландського віскі;

– 20 мл лимонного соку;

– 20 мл гранатового сиропу;

– 200 мл імбирного пива.

Змішайте в шейкері віскі, лимонний сік, гранатовий сироп та ретельно потрусіть. Перелийте суміш в бокал та долийте до країв імбирного пива. Для декору коктейлю використовують мініатюрні бутони та пелюстки троянд. Смачного!

Рецепт зеленого пива

Зелене пиво

Інгредієнти:

– 500 мл світлого пива;

– шматок лайму;

– зелений барвник.