День Святого Патріка 2021: рецепти смачних напоїв
Рецепти двох найпопулярніших напоїв на День Святого Патріка 2021 – далі в матеріалі.
Джерело:24 канал
17 березня у світі святкують День Святого Патріка – національне ірландське свято. Раніше День Святого Патріка вважали тільки релігійним святом, у цей день зачинялися заклади, що продають алкоголь, люди не гуляли, лише молилися.
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Сьогодні його супроводжують розваги, гуляння, танці й карнавали. Протягом року люди придумують і шиють костюми, розучують пісні та танці, готують сувеніри й п'ють алкогольні напої.
Традиційним кольором Дня святого Патріка вважається зелений, а традиційними алкогольними напоями – зелене пиво та знаменитий ірландський коктейль Wild Irish Rose, рецепти яких ми для вас підготували.
Коктейль Wild Irish Rose (Дика ірландська роза)
Коктейль Wild Irish Rose
- Змішайте в шейкері віскі, лимонний сік, гранатовий сироп та ретельно потрусіть.
- Перелийте суміш в бокал та долийте до країв імбирного пива.
- Для декору коктейлю використовують мініатюрні бутони та пелюстки троянд. Смачного!
Рецепт зеленого пива
Зелене пиво
- На дно бокалу для пива додайте кілька капель рідкого зеленого харчового барвника.
- Залийте все пивом, чим світліший напій, тим яскравішим буде колір.
- Додайте шматочок лайму. Смачного!
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