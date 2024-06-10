Деруны из кабачков: как правильно приготовить, чтобы они не потекли
10 июня 2024, 06:45Читати новину українською
Это лучший рецепт кабачковых драников, которые понравятся всем. Они простые, нежные, ароматные – просто объедение!
Летом никто не хочет долго стоять у плиты. Большой плюс этого блюда в том, что оно готовится очень просто и быстро. Рекомендуем приготовить такие кабачковые оладьи на обед или полдник.
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Деруны из кабачков
- Время: 45 минут
- Порций: 6
– 1 килограмм кабачков;
– 8 больших столовых ложек пшеничной муки;
– 1 луковица;
– 1,5 чайной ложки соли;
– 0,5 чайной ложки черного перца;
– 2 яйца;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Молодые кабачки помойте, обсушите ножом, срежьте кончики и нарежьте помельче.
- Затем каждый кусочек вместе с кожурой и семенами натрите на овощной терке.
- Посолите натертые кабачки, тщательно перемешайте и слейте лишнюю воду, образовавшуюся от соли.
- К подготовленным тертым кабачкам добавьте целые яйца, перец, нарезанный толстыми кубиками лук и просеянную муку.
- Все тщательно перемешайте, пока кабачки и добавленные ингредиенты не соединятся.
- В сковороду налейте масло, чтобы оно покрыло дно и разогрейте.
- В разогретую сковороду выложите две столовые ложки кабачкового теста и обжарьте драники на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.
- Подавайте горячими со сметаной.