Деруны из кабачков: как правильно приготовить, чтобы они не потекли

Это лучший рецепт кабачковых драников, которые понравятся всем. Они простые, нежные, ароматные – просто объедение!

Летом никто не хочет долго стоять у плиты. Большой плюс этого блюда в том, что оно готовится очень просто и быстро. Рекомендуем приготовить такие кабачковые оладьи на обед или полдник.

К теме Почему лучше всего использовать молодые плоды: как приготовить кабачковую икру на зиму

Деруны из кабачков

Время: 45 минут

45 минут Порций: 6

– 1 килограмм кабачков;– 8 больших столовых ложек пшеничной муки;– 1 луковица;– 1,5 чайной ложки соли;– 0,5 чайной ложки черного перца;– 2 яйца;– масло для жарки.

Приготовление:

Молодые кабачки помойте, обсушите ножом, срежьте кончики и нарежьте помельче. Затем каждый кусочек вместе с кожурой и семенами натрите на овощной терке. Посолите натертые кабачки, тщательно перемешайте и слейте лишнюю воду, образовавшуюся от соли. К подготовленным тертым кабачкам добавьте целые яйца, перец, нарезанный толстыми кубиками лук и просеянную муку. Все тщательно перемешайте, пока кабачки и добавленные ингредиенты не соединятся. В сковороду налейте масло, чтобы оно покрыло дно и разогрейте. В разогретую сковороду выложите две столовые ложки кабачкового теста и обжарьте драники на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной.

Это очень вкусно: как приготовитьиз ревеня и черешни.