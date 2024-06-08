Ароматная кабачковая икра – вкусная закуска к любым основным и первым блюдам. Лучше всего использовать молодые кабачки с тонкой кожурой и мягкими семенами внутри, именно тогда у икры будет нежный вкус.

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Икра из кабачков на зиму

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 2 килограмма кабачков;

– 1 красный перец;

– 1 луковица;

– 3 зубчика чеснока;

– 1 морковь;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 100 грамм томатной пасты;

– 1 столовая ложка уксуса;

– 2 столовые ложки сахара;

– пол чайной ложки острого перца;

– 2 чайные ложки соли.

Приготовление:

Цуккини помойте, обрежьте кончики, почистите от кожуры (молодые кабачки чистить ненужно). Разрежьте вдоль и удалите семена. Удалите семена из перцев. Почистите лук и чеснок. Все овощи пропустите через мясорубку и выложите в большую кастрюлю. Почистите и натрите морковь, добавьте ее в кастрюлю к овощам. Добавьте остальные ингредиенты: масло, томатную пасту, уксус, сахар, острый перец и соль. Доведите до кипения, затем варите на медленном огне, не накрывая крышкой, примерно 1 час, периодически помешивая. Разлейте по стерилизованным и сухим банкам и сразу закройте. Стерилизуйте банки на водяной бане примерно 15 минут с момента закипания воды.

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