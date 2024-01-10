То, что нужно после праздников: готовим идеальные драники, как у бабушки
10 января 2024, 13:20Читати новину українською
Источник:valeria.matrokhina
Наверное, драники любят все. И не удивительно, ведь это простое и очень вкусное блюдо точно заслуживает внимания.
Попробуйте приготовить драники по этому рецепту. Они удадутся идеальными.
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Послепраздничные драники
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 600 граммов картофеля;
– 2 средних лука;
– 3 яйца;
– 3 столовые ложки муки;
– специи, соль по вкусу.
Приготовление:
- Натрите картофель на большой терке, добавьте щепотку соли и оставьте на 10 минут, чтобы отделилась лишняя жидкость. Затем еще дополнительно отожмите ее руками.
- Добавьте лук, яйца, муку, специи, соль.
- Жарьте драники на сковороде до золотистой корочки.
- Подавайте готовое блюдо со сметаной и измельченным зеленым луком.