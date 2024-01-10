Спробуйте приготувати деруни за цим рецептом. Вони вдадуться ідеальними.

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Післясвяткові деруни

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 600 грамів картоплі;

– 2 середні цибулі;

– 3 яйця;

– 3 столові ложки борошна;

– спеції, сіль до смаку.

Приготування:

Натріть картоплю на великій тертці, додайте дрібку солі та залиште на 10 хвилин, щоб відділилася зайва рідина. Потім ще додатково відтисніть її руками. Додайте цибулю, яйця, борошно, спеції, сіль. Смажте деруни на пательні до золотавої скоринки. Подавайте готову страву зі сметаною та подрібненою зеленою цибулею.

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