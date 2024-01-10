Спробуйте приготувати деруни за цим рецептом. Вони вдадуться ідеальними.
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Післясвяткові деруни
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Натріть картоплю на великій тертці, додайте дрібку солі та залиште на 10 хвилин, щоб відділилася зайва рідина. Потім ще додатково відтисніть її руками.
- Додайте цибулю, яйця, борошно, спеції, сіль.
- Смажте деруни на пательні до золотавої скоринки.
- Подавайте готову страву зі сметаною та подрібненою зеленою цибулею.