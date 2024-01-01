Однако для этих пирожных надо приобрести специальные ингредиенты. Речь идет о темном шоколаде, кокосовой и миндальной муке, миндальном масле и виски.
Будет вкусно Ап – и готово: готовим простые новогодние блюда с курочкой
Рецепт вкусного брауни без выпечки
- Время: 25 минут
- Порций: 10
Приготовление:
- В глубокой большой миске смешайте миндальную и кокосовую муку, порошок какао и щепотку соли. Добавьте миндальное масло и тщательно перемешайте смесь руками.
- Разогрейте в небольшой кастрюле шоколад и влейте его в миску с мукой. Добавьте мед, ваниль и виски. Снова вымешайте массу руками.
- Сделайте из теста шарики или цилиндры. Выкладывайте готовые пирожные на доску или тарелку, покрытую пергаментом. Когда тесто закончится, отправьте десерт в морозилку.
- Проверяйте время от времени, затвердели ли пирожные. Когда они станут достаточно твердыми, их можно подавать на стол.
- Также брауни можно украсить, обмокнув, например, в какао, кокосовом сахаре или кондитерской посыпке. Храните пирожные в холодильнике.