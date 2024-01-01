Проте для цих тістечок таки треба придбати спеціальні інгредієнти. Мовиться про темний шоколад, кокосове та мигдалеве борошно, мигдалеву олію та віскі.

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Рецепт смачного брауні без випікання

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 10

Приготування:

  1. У глибокій великій мисці змішайте мигдалеве та кокосове борошно, порошок какао та дрібку солі. Додайте мигдалеву олію та ретельно перемішайте суміш руками.
  2. Розігрійте в невеликій каструлі шоколад та влийте його в миску з борошном. Додайте мед, ваніль та віскі. Знов вимішайте масу руками.
  3. Зробіть з тіста кульки або циліндри. Викладайте готові тістечка на дошку або тарілку, вкриту пергаментом. Коли тісто закінчиться, відправте десерт в морозилку.
  4. Перевіряйте час від часу, чи тістечка затверділи. Коли вони стануть достатньо твердими, їх буде можна подавати до столу.
  5. Також брауні можна прикрасити, обвалявши, до прикладу, в какао, кокосовому цукрі чи кондитерській посипці. Зберігайте тістечка у холодильнику.